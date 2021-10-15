أكسيل كاي.. الطفل المعجزة الذي شارك مع فريقه بعمر 13 عامًا

شهدت الملاعب الأمريكية هذا الأسبوع، حدثًا تاريخيًا، بمشاركة طفل يبلغ 13 عامًا على المستوى الاحترافي لأول مرة.

أكسيل كاي، المهاجم الأمريكي ذو الأصول الإيفوارية، كتب التاريخ، وبات أصغر لاعب يشارك بشكل احترافي في أي رياضة جماعية بالولايات المتحدة على الإطلاق.

قصة كاي، ولماذا يذكرنا بـ "الطفل المعجزة" فريدي أدو أو "بيليه الجديد" كما أطلقت عليه الصحافة، والتشابه مع حالة زياد الصحيفي في مصر، كل ذلك تشاهدونه في فيديو في الجول.

video:1