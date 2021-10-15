تشكيل باريس - في غياب ميسي ونيمار.. مبابي يقود الهجوم ضد أنجيه

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 20:40

كتب : أحمد أباظة

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة أنجيه ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة المباراة غياب لاتيني جماعي بسبب تأخر مباريات الوقف الدولي، حيث يغيب الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس.

أيضا يغيب عن المباراة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب إصابة تعرض لها مع المنتخب، فيما يستمر غياب المدافع سيرخيو راموس منذ بداية الموسم.

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ويتواجد المغربي أشرف حكيمي على مقاعد البدلاء، إلى جانب الهولندي جورجينيو فينالدوم والظهير الإسباني العائد خوان بيرنات.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: كولين داجبا – تيلو كيرير – بريسنيل كيمبيمبي – عبدو ديالو

خط الوسط: أندير هيريرا – دانيلو بيريرا – ماركو فيراتي

خط الهجوم: رافينيا – ماورو إيكاردي – كيليان مبابي

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بـ24 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب لينس، فيما يحتل أنجيه المركز الرابع بـ16 نقطة.

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