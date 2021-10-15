الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الثالثة

احتفظ رفيق كابو بصدارة ترتيب الهدافين في مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الثالثة، فيما أصبح بشراكة 5 لاعبين آخرين.

وأصبح كلا من رفيق كابو من وادي دجلة، ومصطفى طلعت من وادي دجلة، وأسامة كاجو من الداخلية، وأحمد مجدي كهربا من بلبيس، ومحمد ريعو لاعب السكة الحديد، وعمرو قلاوة لاعب بورتو السيوس يملكون هدفين.

وجاء ترتيب هدافو المجموعة كالتالي:

-رفيق كابو (وادي دجلة): هدفان

-مصطفى طلعت (وادي دجلة): هدفان

-أسامة كاجو (الداخلية): هدفان

-أحمد مجدي كهربا (بلبيس): هدفان

محمد ريعو (السكة الحديد): هدفان

-عمرو قلاوة (بورتو السويس): هدفان