مؤتمر إنزاجي: العودة مرة أخرى لـ الأولمبيكو.. وموقف لاعبو أمريكا الجنوبية من مواجهة لاتسيو

يعود فيليبو إنزاجي المدير الفني لـ إنتر مرة أخرى إلى ملعب الأولمبيكو عندما يلتقي لاتسيو فريقه السابق وهو يتوقع أن يتلقى صافرات الاستهجان والتصفيق.

ويحل إنتر ضيفا على لاتسيو في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي غدا السبت في السادسة مساءً.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "إنها ليست مباراة مثل الآخرين بالنسبة لي إنها عودة إلى منزلي لمدة 22 عاما، سيكون من المثير أن أرى اللاعبين الذين قدموا كل شيء دائما من أجلي وللأشخاص وراء الكواليس الذين كانوا دائما مميزين".

وأضاف "بالإضافة إلى ذلك، رؤية جماهير لاتسيو، الذين كانوا مهمين للغاية بالنسبة لي. لقد وصلنا معا في هذه السنوات إلى أهداف كبيرة لم تتحقق لفترة طويلة".

وتابع "أعلم أنه سيكون هناك صيحات الاستهجان والتصفيق، لكنه جزء من الوظيفة. سأقبلهم، وهم يعلمون أنني قدمت كل شيء دائما".

وأردف عن عودة اللاعبين من المنتخبات الوطنية: "نحاول أن نكون مستعدين، للأسف كنا قليلين هنا، لكنهم عملوا بأفضل طريقة ممكن، عاد لاعبو المنتخبات الأوروبية وهم يعانون من بعض المشاكل البسيطة. نحن ننتظر لاعبو أمريكا الجنوبية".

وواصل: "لقد حدث ذلك بالفعل ضد سامبدوريا (بعد التوقف الدولي الماضي)، لكننا لعبنا يوم الأحد، هذه المرة خاصة. لن يأتي سانشيز وفيدال إلى روما، سيبقون في ميلانو، سيكونون مفيدين يوم الثلاثاء (دوري أبطال أوروبا)".

وتابع " ستيفانو سينسي تدرب جيدا إلى حد ما خلال الأيام القليلة الماضية، لكن لا يزال غير قادر على الركل باليمين بسبب الالتواء، لكننا نأمل في استعادته ليوم الثلاثاء."

وواصل "سأتحدث إلى لاعبي أمريكا الجنوبية، وسنرى كيف هم، في الدوري الإسباني قاموا بعمل جيد لتأجيل المباريات، لكن هذه مسألة كان لا بد من معالجتها من قبل، نحن نعلم أن لدينا بدائل أخرى في تلك الأدوار. سأضطر إلى تقييم كيفية وصول الأمريكيين الجنوبيين إلى روما".

وعن مواجهة لاتسيو تحت قيادة ماوريتسيو ساري أكمل: "أعتقد أن لاتسيو لعب بعض المباريات الممتازة، إنهم فريق جيد البناء، لقد وصل مدرب جديد وهو جيد جدا في تنظيم الفرق".

واستدرك "إنهم يلعبون مباريات ممتازة، لكنهم خسروا المباراة الأخيرة وبالتالي سيكونون غاضبين وسيرغبون في اللعب بشكل جيد."

وأتم "يجب أن نكون جيدين في كلتا المرحلتين من المباراة".

ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 17 نقطة ويأتي لاتسيو في المركز السادس برصيد 11 نقطة.