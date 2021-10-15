الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الثالثة
الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 19:05
كتب : رضا السنباطي
تصدر نادي زد المجموعة، فيما واصل الداخلية وبتروجت مطاردته على القمة.
انتهت مباريات اليوم الجمعة من الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.
فاز بتروجت على المريخ 1-0.
وفاز القناة على بنها 1-0.
وفاز نادي زد على الترسانة 1-0.
وفاز بورتو السويس على بلبيس 2-0.
وفاز الداخلية على الإنتاج الحربي 2-1.
وفاز وادي دجلة على بورفؤاد 4-0.
وفاز منتخب السويس على السكة الحديد 3-0.
وتعادل المصرية للاتصالات مع النصر 1-1.
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) 🇪🇬 pic.twitter.com/x2xSAuKzsx— FilGoal (@FilGoal) October 15, 2021
وبعد نتائج الجولة، أصبح الترتيب كالتالي:
1-نادي زد: 9 نقاط.
2-الداخلية: 7 نقاط.
3-بتروجت: 6 نقاط.
4-وادي دجلة: 6 نقاط.
5-بورتو السويس: 6 نقاط.
6-المصرية للاتصالات: 5 نقاط.
🔴ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) بعد نهاية الجولة الـ 3 🇪🇬 pic.twitter.com/txpkvncHE9— FilGoal (@FilGoal) October 15, 2021