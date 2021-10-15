الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الثالثة

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 19:05

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

تصدر نادي زد المجموعة، فيما واصل الداخلية وبتروجت مطاردته على القمة.

انتهت مباريات اليوم الجمعة من الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

فاز بتروجت على المريخ 1-0.

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وفاز القناة على بنها 1-0.

وفاز نادي زد على الترسانة 1-0.

وفاز بورتو السويس على بلبيس 2-0.

وفاز الداخلية على الإنتاج الحربي 2-1.

وفاز وادي دجلة على بورفؤاد 4-0.

وفاز منتخب السويس على السكة الحديد 3-0.

وتعادل المصرية للاتصالات مع النصر 1-1.

وبعد نتائج الجولة، أصبح الترتيب كالتالي:

1-نادي زد: 9 نقاط.

2-الداخلية: 7 نقاط.

3-بتروجت: 6 نقاط.

4-وادي دجلة: 6 نقاط.

5-بورتو السويس: 6 نقاط.

6-المصرية للاتصالات: 5 نقاط.

في الدرجة الثانية نادي زد
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