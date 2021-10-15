في الدرجة الثانية – زد يتصدر.. والإنتاج الحربي يخسر في عودة كشري

تصدر نادي زد ترتيب المجموعة الثانية (القاهرة) من دوري الدرجة الثانية، فيما تلقى الإنتاج الحربي خسارة أمام الداخلية.

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية المصري.

وواصل نادي زد انتصاراته تحت قيادة إسماعيل يوسف، محققا الفوز الثالث على التوالي، وعلى حساب الترسانة على ملعب حسن الشاذلي.

سجل أحمد الصعيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد زد إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد الترسانة عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب الأهلي WE السلام، حقق وادي دجلة فوزا كبيرا على بورفؤاد برباعية.

تقدم مصطفى طلعت في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف مصطفى شبيطة الثاني في الدقيقة الـ17.

وأضاف أحمد الألفي هدفا ثالثا في الدقيقة الـ34، قبل أن يختتم ستانلي أوهاويتشي العائد إلى مصر مجددا الأهداف في الدقيقة الـ90، لينتهي اللقاء بفوز وادي دجلة برباعية.

الفوز رفع رصيد وادي دجلة إلى 6 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بورفؤاد عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

منتخب السويس فاز على السكة الحديد بثلاثية. سجل جيروم فيليب، وأحمد القرموطي، وأحمد فتحي ثلاثية أبناء الغريب.

الفوز رفع رصيد منتخب السويس إلى 4 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد السكة الحديد عند 4 نقاط أيضا في المركز السابع.

وانتصر بتروجت على المريخ في بورسعيد بهدف محمد نور، ليرتفع رصيد الفريق إلى 6 نقاط.

أما على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ففاز الداخلية على الإنتاج الحربي بهدفي هارون إسماعيل، وأسامة كاجو.

المباراة شهدت عودة أحمد كشري مدرب الإنتاج الحربي لمقاعد البدلاء، بعد انتهاء إيقافه المستمر منذ نهاية الموسم الماضي.

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 7 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المريخ عند نقطتين بالمركز الـ12.

وتعادل المصرية للاتصالات مع النصر بهدف لكل فري. سجل أحمد بحبح للاتصالات، فيما تعادل ميدو العطار للنصر، ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 5 نقاط.

وحقق بورتو السويس الانتصار على بلبيس خارج ملعبه بهدفين، سجلهما عمرو قلاوة ليرتفع رصيد بورتو إلى 6 نقاط.

وأخيرا، فاز القناة على بنها بهدف البديل محمود السيد في الدقيقة 91 ليرتفع رصيد الفريق إلى 3 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة مع النصر.