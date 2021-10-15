تنس - إنجاز تاريخي.. أنس جابر أول عربية ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 15:53

كتب : نادر عيد

أُنس جابر - تنس

حققت لاعبة التنس التونسية أنس جابر إنجازا تاريخيا بعدما ضمنت دخولها ضمن أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي وذلك بتأهلها لنصف نهائي بطولة إنديان ويلز.

وفازت أنس على الإستونية آنيت كونتافيت بنتيجة 7-5 و6-3 لتعبر إلى نصف النهائي.

وبذلك باتت أنس (27 عاما) أول لاعبة تصل إلى 48 انتصارا في الموسم الحالي من بطولات رابطة محترفات التنس.

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وقالت أنس بعد فوزها على آنيت:"أعرف أني أستحق هذه المكانة منذ فترة طويلة، لكني أريد إثبات أحقيتي بالوجود ضمن أفضل 10 لاعبات".

وستدخل أنس قائمة أفضل 10 لاعبات يوم الإثنين وستواجه الإسبانية باولا بادوسا في نصف النهائي يوم السبت.

وأنس هي أول عربية تفوز ببطولة تنظمها رابطة اللاعبات المحترفات، وذلك حين توجت بلقب برمنجام في يونيو الماضي.

وفي بداية أكتوبر الجاري بلغت أنس نهائي بطولة شيكاغو، التي يبلغ عدد نقاطها 500، بتفوقها على المصنفة الأولى للمسابقة إيلينا سفيتولينا الأوكرانية.

قبل أن تخسر النهائي أمام الإسبانية جاربيني موجوروثا.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.

أنس جابر تنس
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