رئيس الحكام في يويفا عن هدف مبابي: نص القانون يتعارض مع روحه

يسعى روبرتو روسيتي الحكم الإيطالي الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتعديل النص الخاص بقانون التسلل في حال لعب المنافس للكرة.

وأثار هدف كيليان مبابي، نجم فرنسا، الجدل بعدما سجل في شباك إسبانيا إثر تمريرة من إريك جارسيا مدافع الأخيرة، وكان الأول قبلها في موقف تسلل.

وهو الهدف الذي منح فرنسا لقبها الأول في دوري الأمم الأوروبية بعد تفوقها على إسبانيا بنتيجة 2-1 في ميلانو.

وقال روسيتي عن الواقعة:"الهدف صحيح، لكنه يظهر لنا أن نص القانون يتعارض مع روحه، وهو منع اللاعب المتسلل من استغلال الموقف لصالحه".

وأضاف "بإمكاننا تحسين النص الذي وضعه مجلس الاتحاد الدولي (IFAB)".

وأوضح روسيتي أنه تواصل مع IFAB وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لـ"مناقشة حلول في الاجتماع المقبل للمستشارين الفنيين في IFAB" والمقرر انعقاده في 27 أكتوبر الجاري.

والنص الحالي للقانون هو " لو استلم اللاعب الموجود في موقف تسلل الكرة بعدما لعبها المنافس متعمدا، حتى لو باليد أو الذراع، لا يعتبر مستفيدا من موقعه".

وكان سيرخيو بوسكيتس قائد إسبانيا، والحائز على جائزة أفضل لاعب في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، صرح بعد اللقاء بأن الحكم أخبره أنه احتسب الهدف لأن جارسيا لمس الكرة وبالتالي باتت لعبة جديدة بخلاف تمريرة هرنانديز التي كان مبابي متسللا حينها.

بينما صرح لويس إنريكي مدرب إسبانيا أن هدف مبابي "من تسلل واضح".

من جانبها، عادت صحيفة آس الإسبانية إلى خبيرها التحكيمي إيتورالدي جونزاليس ليفسر قرار تايلور.

وقال جونزاليس مدافعا عن تايلور:"مبابي كان متسللا في البداية، لا شك في ذلك. لكن لو لمس جارسيا الكرة فعلا، فالهدف صحيح".

وأضاف "جارسيا كان على الأرض ولمس الكرة وهذا جعل موقف مبابي صحيحا. الأخير لم يكن متداخلا حين لمس جارسيا الكرة. القاعدة تقول إنه يجب تداخل اللاعب ليحتسب عليه التسلل. جارسيا كان حرا أثناء لمس الكرة".

وأتم "في وقت قيادتي للمباريات (إيتورالدي اعتزل في 2012)، لم تكن الكرة لتحتسب تسللا لأن الأمر يتعلق بمدى تداخل اللاعب المنافس. مبابي لم يكن متداخلا، لم يحاول منع جارسيا من الوصول للكرة".

على الجانب الآخر، اختلف ألفونسو بيريز بورول، الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية، مع مواطنه إيتورالدي.

واستنكر احتساب الهدف بالقول:"المدهش أن مسؤولي النقل التلفزيوني لم يرسموا خط التسلل حين كان مبابي متسللا".

وأضاف "مبابي تداخل في اللعبة وكان متسللا. هذا صحيح، حتى لو لمس جارسيا الكرة".