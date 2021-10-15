بيدري في مؤتمر تجديد عقده: برشلونة ساعدني في كل شيء.. ولابورتا: إنه يوم تاريخي

أعرب بيدري لاعب برشلونة عن سعادته بتمديد عقده مع النادي حتى 2026 لتستمر رحلة الشاب مع الفريق الذي انتدبه من لاس بالماس في 2019.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

ووقع بيدري على عقد جديد مع برشلونة يبلغ شرطه الجزائي مليار يورو.

وفي مؤتمر الإعلان اليوم الجمعة قال لاعب الوسط البالغ عمره 18 عاما:"لطالما قلت إن هذا النادي هو المكان الذي أريد الوجود فيه، أنا سعيد. تغيرت كثيرا، برشلونة ساعدني في كل شيء، على المستوى الشخصي والمهني. أشكر عائلتي".

واستمر اللاعب الذي ودع يورو 2020 من الدور نصف النهائي مع منتخب إسبانيا الأول ونال فضية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 مع الفريق الأولمبي "اللعب في غياب الجمهور مؤلم، أول يوم عاد فيه لملعب كامب نو كانت الأجواء رائعة. ممتن للمدرب على ثقته بي، أظهر لي حبه منذ اليوم الأول. أود إرسال رسالة دعم لأصدقائي في لاس بالماس الذين يمرون بوقت عصيب وسنحاول مساعدتهم للمضي قدما. أشكر الرئيس والنادي وأتمنى البقاء سنوات طويلة".

وأضاف "الشرط الجزائي يكشف مدى رهان النادي علي. أود حقا إضافة أشياء عظيمة للنادي، المشروع أهم بالنسبة لي من الشرط الجزائي. اللعب لبرشلونة يجعلك تحلم بالألقاب، هذا النادي هو الأكبر في العالم، شعرت بسعادة كبيرة حين فزنا بكأس الملك. لدينا لاعبون يمتلكون مميزات مختلفة. من السهل اللعب مع أفراد مثل سيرخيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج وجافي، طموحنا كبير لتحقيق أشياء رائعة".

ومن جانبه، وصف خوان لابورتا رئيس برشلونة توقيع بيدري بـ"اليوم التاريخي"، مشيرا إلى فخر ناديه بتمديد عقد اللاعب.

وشكر لابورتا اللاعب بيدري قائلا:"في برشلونة نود فعل أي شيء تريده لنواصل الحلم معا. أود بقاء بيدري في برشلونة حتى الاعتزال. عليه السير على خطى لاعبين عظماء وهو في طريقه لذلك، مثلما كان الحال لشابي هرنانديز وأندريس إنييستا وليونيل ميسي. شابي وإنييستا أنهيا مسيرتيهما في برشلونة تقريبا، وميسي استمتع برحلته سنوات طويلة وقدم أفضل لحظات مسيرته في برشلونة".

وعلق لابورتا على تصريحات خوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق الذي قال إن تفشي فيروس كورونا أثر بقوة على النادي. (طالع ما قال)

وقال لابورتا:"أرى شخصا يائسا يقدم كشف حساب بحجم الكارثة التي فعلها والتي يسأل عنها. في النهاية، الرئيس يبقى مسؤولا عن كل شيء. آسف، لن أخوض في تفاصيل".

ثم عاد للحديث عن بيدري "أستطيع القول لكم إنه أسعد يوم منذ أصبحت رئيسا للنادي، كنت سعيدا أيضا حين فزنا بكأس الملك. إنه أحد أسعد الأيام التي تستحق أن تكون فيه رئيسا لبرشلونة".

بيدري (18 عاما) انضم من لاس بالماس إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وشارك بيدري الموسم الماضي مع برشلونة في 52 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

وارتدى بيدري قميص منتخب إسبانيا لأول مرة في مارس 2021 ومنذ ذلك الحين تحت قيادة لويس إنريكي شارك في 10 مباريات دولية منها 6 في يورو 2020.

وتواجد مع منتخب إسبانيا الأولمبي الذي حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيف الماضي.

الموسم الجاري خاض بيدري 4 مباريات بقميص برشلونة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.