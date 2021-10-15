منافسة شرسة.. الإعلان عن قائمة الـ20 لاعبا المرشحين لجائزة الفتى الذهبي

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في ساوثامبتون

أعلنت اليوم الجمعة قائمة الـ20 لاعبا المرشحين للفوز بجائزة الفتى الذهبي والتي تُمنح للاعبين أقل من 21 عاما والذين يلعبون في أوروبا من قبل الصحفيين الرياضيين.

وجاءت قائمة المرشحين لعام 2021 كالتالي:

كريم أديمي (ريد بول سالزبورج/ ألمانيا)

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جود بيلينجهام (بروسيا دورتموند/ إنجلترا)

إدواردو كامفينجا (رين وريال مدريد/ فرنسا)

تشارليز دي كيتيلاري (كلوب بروج/ بلجيكا)

جافي (برشلونة/ إسبانيا)

بريان جيل (إشبيلية/ إسبانيا)

ريان جرافينبيرش (أياكس أمستردام/ هولندا)

ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد/ إنجلترا)

جمال موسيالا (بروسيا دورتموند/ إنجلترا)

بيدري (برشلونة/ إسبانيا)

دانييل مالديني (ميلان/ إيطاليا)

نونو مينديز (سبورتنج لشبونة وباريس سان جيرمان/ البرتغال)

روبرتو بيكولي (أتالانتا/ إيطاليا)

يريمي بينو (فياريال/ إسبانيا)

جيو رينا (بروسيا دورتموند/ أمريكا)

رودريجو (ريال مدريد/ البرازي)

جابرييل ساليبا (نيس ومارسيليا/ أرسنال)

جوريان تيمبر (أياكس أمستردام/ هولندا)

فلوريان ويرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

وتعد فرنسا هي أكثر الدول التي توج منها لاعبين بالجائزة بواقع ثلاث مرات.

فيما يعد مانشستر يونايتد هو أكثر نادي ظفر بها ثلاث مرات كذلك.

وكان إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند ومنتخب النرويج هو آخر من ظفر بالجائزة التي بدأت في عام 2003.

جائزة الفتى الذهبي جرينوود بيدري جافي
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