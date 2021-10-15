الأهلي يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية ويعلن فتح باب الترشح للانتخابات

وجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة إلى أعضائه اليوم الجمعة رسميا لحضور الجمعية العمومية العادية يومي 25 و26 نوفمبر المقبلين.

وأعلن الأهلي فتح باب الترشح لانتخابات النادي لأربع سنوات مقبلة.

ويمكن التقدم بأوراق الترشح بداية من الـ16 من شهر أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع.

على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والأدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجور لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.

ولم يعلن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي قائمته التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة.