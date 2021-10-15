ميسي: الحكم دوما يتخذ هذه القرارات عمدا ضدنا

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 13:37

كتب : FilGoal

ميسي

انتقد ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين، الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، بعدما احتسب الأخير ركلة جزاء لمنافسه فريق بيرو في لقاء حسمته الأولى بهدف فجر الجمعة في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين في الشوط الأول لكن سامبايو منح بيرو ركلة جزاء في الشوط الثاني أهدرها يوشيمار يوتون بتسديد الكرة في العارضة.

وكتب ميسي في إنستجرام "مباراة صعبة. رياح شديدة، وكانوا يدافعون جيدا تاركين لنا مساحات قليلة".

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وواصل "الحكم دوما يفعل ذلك حين يدير لقاء لنا، وكأنه يفعل ذلك متعمدا. لكن حسنا، 3 نقاط تقربنا أكثر من هدفنا".

وأشار الحكم إلى علامة الجزاء بعد سقوط جيفرسون فارفان في منطقة جزاء الأرجنتين لكن يوتون أهدر فرصة إدراك التعادل في الدقيقة 65.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف فريق ألباسيليستي في الدقيقة 43 من ضربة رأس قوية ليرفع رصيد الأرجنتين إلى 25 نقطة وتستمر وصيفة لترتيب التصفيات.

بينما تحتل بيرو المركز التاسع ورصيدها 11 نقطة.وفي الجولة المقبلة يوم 11 نوفمبر تلعب الأرجنتين ضد مضيفتها أوروجواي وتحل بوليفيا ضيفة على بيرو وتصطدم البرازيل بكولومبيا وتواجه باراجواي فريق تشيلي وتتحدى الإكوادور ضيفتها فنزويلا.

وتتأهل أول 4 منتخبات إلى كأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد فريق من قارة أخرى.

الأرجنتين ميسي تصفيات كأس العالم
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