أندية الدوري المصري - البنك الأهلي.. مميكن

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيان رسمي

في موسمه الأول عبر التاريخ بين الكبار لم يقدر رفاق كريم بامبو على البقاء في الدوري الممتاز سوى في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

حتى الرمق الأخير كانوا يصارعون الهبوط، لكن بفضل مسيرة مميزة حافظ فيها الفريق على سجله خاليا من الهزيمة في آخر 10 جولات، حقق البنك الأهلي المهمة بنجاح، واستمر مزاحما لأهل القمة.

ومع انطلاق موسم 2021-2022، الثاني له في الدوري الممتاز، يتطلع رجال المدرب خالد جلال لمركز أفضل من الـ14، الذي احتله بنهاية الموسم الماضي.

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ومع استمرار جلال (54 عاما) ربان سفينته، الذي نقل الفريق إلى مستوى آخر منذ قيادته في إبريل الماضي، يبدو البنك الأهلي في مسار صحيح لتقديم موسم أفضل من سلفه.

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مميكن

عانى كثيرا فريق البنك الأهلي في النصف الأول من الموسم الماضي، خط هجوم ضعيف كلفه غاليا لتستغني الإدارة عن المدرب محمد يوسف.

مع يوسف، بطل دوري أبطال إفريقيا 2013 مع الأهلي، أحرزت كتيبة البنك الأهلي 14 هدفا فقط في 17 مباراة.

ومع التراجع الحاد في النتائج اختارت الإدارة إسناد المهمة لخالد جلال، أملا في إنقاذ الموقف حتى لا يعود الفريق سريعا إلى دوري الدرجة الثانية.

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مع جلال تبدل الحال، ورغم جمعه لخمس نقاط فقط في أول 7 مباريات إلا أنه لم يخسر في آخر 10 جولات من البطولة.

وبلغ عدد أهدافه المسجلة 25، بعدما كانت 14 في الدور الأول مع يوسف.

كان البنك الأهلي فريقا صعب المراس في الموسم الماضي، لكن ضعف ترسانته الهجومية كلفته كثيرا حتى ضمن البقاء في الجولة قبل الأخيرة.

استمر في البطولة بفارق 5 نقاط فقط عن الهابطين لأنه دفع ثمن كثرة التعادلات التي بلغت 17 مباراة (ثاني أكثر ناد بعد سموحة 18)، وقلة الانتصارات التي بلغت 6 فقط.

فاز بست مباريات مثل أسوان متذيل الترتيب كثاني أقل فريق تحقيقا للانتصارات في البطولة.

لكن ما ميز البنك الأهلي هو الخط الخلفي المنيع، الذي عانى أمامه كبار القوم.

فالبنك الأهلي حصد 11 نقطة في مبارياته أمام الخماسي الأول في الدوري، الزمالك والأهلي وبيراميدز وسموحة والمصري.

أفقد الأهلي، حامل اللقب، 4 نقاط بالتعادل معه مرتين، وفي آخر لقاء من الدوري أجبر الزمالك، بطل المسابقة، على التعادل أيضا.

في آخر 10 جولات من البطولة فاز البنك الأهلي 3 مرات ولم يخسر، مسيرة مميزة مع جلال لو استمر الفريق عليها سيرتقي إلى مستوى آخر الموسم المقبل ويصبح "مميكن" بحق ولا يمكن النيل منه بسهولة.

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رهان

بعد تألق لافت لكريم بامبو (27 عاما) نجم الفريق وهدافه في الموسم الماضي من الدوري (12 هدفا)، استطاع البنك الأهلي تأمين بقاء اللاعب بين صفوفه بدفع 10 ملايين جنيه إلى الزمالك.

اللاعب الأسبق للأهلي والإسماعيلي دافع عن شعار البنك الأهلي على سبيل الإعارة من الزمالك، وبعد تسجيله لـ12 هدفا خلال 807 دقائق فقط أصر مسؤولو ناديه على شرائه بأي ثمن.

وهو الصفقة الأبرز للبنك الأهلي في صيف 2021، الصيف الذي شهد رحيل لاعب لا يقل أهمية عن بامبو. أحمد علي كامل (35 عاما).

الهداف التاريخي العاشر لبطولة الدوري برصيد 93 هدفا اتجه إلى الإسكندرية ليرتدي قميص الاتحاد.

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وبدا جلال غير راض عن سوق انتقالات البنك الأهلي بالقول عبر قناة صدى البلد:"نحن في أشد الحاجة لصفقات أخرى في يناير بعد تدعيمات المنافسين، نريد رأس حربة لمجاورة أسامة فيصل وفادي فريد، وكذلك جناح. تأخرنا في حسم الصفقات الجديدة بسبب ملف المعارين".

أحمد علي لم يكن الوحيد الذي غادر البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، رافقه الظهير الأيسر بهاء مجدي والمدافع محمد مجدي، وكذلك الأنجولي إستريلا ولاعب الوسط التونسي محمد المثناني.

وفي المقابل، تعاقد الفريق مع بامبو وأحمد ياسين ومحمد فتحي الذين لعبوا له الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وانتدب ثلاثي وادي دجلة، الذي هبط للدرجة الثانية، أحمد سعيد وإسحاق يعقوب ومحمد هلال.

واستعار الشاب أسامة فيصل (20 عاما) مهاجم الزمالك.

وهو الرهان الذي يأمل الفريق الفوز به في الموسم الجديد بعد فقدان أحمد علي.

أسامة فيصل

بعدما شارك فادي فريد في 31 مباراة من الموسم الماضي يبدو مركز المهاجم محجوزا له مع انطلاق الموسم الجديد.

لكن بعدما كان ينافس أحمد علي على المشاركة الأساسية سيصبح زميله في الخط الأمامي اللاعب المنضم حديثا أسامة فيصل.

يأمل أسامة فيصل إعادة إحياء مسيرته في البنك الأهلي، بعدما ابتعد عن الأضواء في الزمالك الموسم الماضي لخروجه من حسابات المدرب باتريس كارتيرون.

اللاعب الذي تألق في ولاية كارتيرون الأولى مع الزمالك وكان هدفه الأول في شباك الغريم التقليدي الأهلي، وسجل مرتين في مرمى الجزائر مع منتخب الشباب، يتمنى أن يسطع نجمه مرة أخرى تحت قيادة خالد جلال.

يواجه تحديا قويا ليبرهن مرة أخرى على قدراته أملا في لفت نظر شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي.

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كريم بامبو

على الجانب الآخر، كريم بامبو هو حامل لواء البنك الأهلي واللاعب الذي يعول عليه جلال كثيرا لتقديم موسم أفضل من الماضي.

اللاعب الذي غاب عن أول 7 جولات من الموسم الماضي ولم يسجل سوى هدف وحيد تحت قيادة محمد يوسف، انفجر في الأسابيع الأخيرة من الدوري وسجل 11 هدفا في 8 مباريات فقط.

منها رباعية لا تنسى في شباك مصر للمقاصة.

نال بامبو من شباك إنبي ثم طلائع الجيش ثم المصري ثم الأهلي ثم بيراميدز ثم الجونة في 6 مباريات متتالية شارك فيها كبديل!

وهو الأداء الذي جعل الزمالك يطلب 10 ملايين جنيه مقابل الاستغناء عن جناحه.

بامبو أحيا مسيرته مرة أخرى بعدما سجل هدفا وحيدا مع الزمالك في الدوري موسم 2019-2020.

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خالد جلال

نتائج البنك الأهلي مع جلال في الشهور الماضية عززت ثقة الإدارة في اللاعب السابق للزمالك، والذي قاد الأخير للتتويج بكأس مصر 2017-2018.

مدد البنك الأهلي تعاقده مع جلال حتى 2022، لتوفير مزيد من الاستقرار للفريق الذي يستعد لموسم قوي وصعب من البطولة المصرية.

بعد فوز وحيد في الدوري مع الزمالك من إجمالي 4 مباريات، وبعد فوز وحيد أيضا مع نادي زد من إجمالي 11 مواجهة، دلل جلال على قدراته كمدير فني بنتائج طيبة مع البنك الأهلي.

FilGoal.com يتوقع احتلال البنك الأهلي لأحد المراكز من الـ11 إلى الـ13 في الموسم الجديد، الذي سيدشنه الفريق بمواجهة قوية ضد ضيفه طلائع الجيش، بطل كأس السوبر المصري، نهاية أكتوبر الجاري.

البنك الأهلي الدوري المصري
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