كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

حقق الزمالك والأهلي انتصارات كبيرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، فيما سقط طلائع الجيش أمام سبورتنج وفرط في الصدارة.

FilGoal.com يعرض لكم الترتيب بعد نهاية الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري اليد للمحترفين.

أولا إليكم نتائج الجولة التاسعة من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد:

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سبورتينج بعد الفوز على طلائع الجيش تصدر الترتيب بفارق الأهداف برصيد 24 نقطة من 8 مباريات مقابل 9 مباريات للفريق العسكري.

ووصل الأهلي للنقطة 22 في المركز الثالث من 8 مباريات بعد الفوز على أصحاب الجياد.

بينما الزمالك رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع من 7 مباريات بعد الفوز على الحوار متذيل الترتيب.

ومن 8 مباريات يحتل سموحة المركز الخامس بعد الفوز الكبير على هليوليدو بنفس الرصيد مع الزمالك بـ 21 نقطة.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري: يحصد الفائز 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصد كل فريق نقطتين، فيما يكتفي الخاسر بالحصول على نقطة واحدة.

وتبدأ المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 18 فريقا قبل أن يتم تقسيمهم في المرحلة الثانية على ثلاث مجموعات قبل الوصول للمرحلة الأخيرة لأفضل 4 فرق للتنافس على اللقب.

وجاء تقسيم المراحل كالآتي:

- المرحلة الأولى يشارك بها 18 فريقا في مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد ويلعب كل فريق 17 مباراة ويضاف لها نتائج مرتبط 2002 و2004.

يتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط إذ يحصل أول دوري 2002 و2004 على 9 نقاط والثاني 8.5 والثالث 8 وهكذا حتى صاحب المركز الثامن عشر.

- المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.

وعقب نهاية المرحلة الثانية تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

- المرحلة الثالثة والختامية يصعد أول 4 أندية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

وبالتالي من المتوقع أن نشهد خمسة لقاءات قمة بين الأهلي والزمالك إذ يلتقي الفريقان في المرحلة الأولى بمباراة ثم مباراتين في الثانية وأخيرا مباراتين في مرحلة الحسم.

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