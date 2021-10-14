كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة

حقق الزمالك والأهلي انتصارات كبيرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، فيما سقط طلائع الجيش أمام سبورتنج وفرط في الصدارة.

FilGoal.com يعرض لكم الترتيب بعد نهاية الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لدوري اليد للمحترفين.

أولا إليكم نتائج الجولة التاسعة من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد:

سبورتينج بعد الفوز على طلائع الجيش تصدر الترتيب بفارق الأهداف برصيد 24 نقطة من 8 مباريات مقابل 9 مباريات للفريق العسكري.

ووصل الأهلي للنقطة 22 في المركز الثالث من 8 مباريات بعد الفوز على أصحاب الجياد.

بينما الزمالك رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع من 7 مباريات بعد الفوز على الحوار متذيل الترتيب.

ومن 8 مباريات يحتل سموحة المركز الخامس بعد الفوز الكبير على هليوليدو بنفس الرصيد مع الزمالك بـ 21 نقطة.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري: يحصد الفائز 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصد كل فريق نقطتين، فيما يكتفي الخاسر بالحصول على نقطة واحدة.