حمص لـ في الجول: أشعر بالراحة مع الجهاز الفني الحالي.. ونسعى لوضع مختلف

أبدى محمد حمص مدرب الإسماعيلي ارتياحه بالعامل في الجهاز الفني الحالي بقيادة طلعت يوسف عن عمله في فترة سابقة من الموسم الماضي.

وقال حمص لـ FilGoal.com: "أعلم دورى في الجهاز الفني وهناك تقدير لتواجدى وبالتالي جاءت الراحة النفسية التى أشعر بها والتى لم تتوافر فى فترة سابقة".

وعن فترة الإعداد أضاف: "الفريق يسير بشكل إيجابي وقد استفاد اللاعبون من المعسكر المغلق الذى أقيم بالإسكندرية".

وتابع "حققنا الكثير من الإيجابيات خلال المعسكر حيث تعَرف اللاعبون على الفكر الفني لـ طلعت يوسف كما تعرف الجهاز الفني على اللاعبين وإمكانياتهم".

وأردف "الفريق سيخوض مباراتين وديتين في الفترة المقبلة خلال تواجده على ملعبه وقبيل انطلاق مسابقة الدورى الجديد".

وواصل "الهدف من المباراتين استكمال وصول الجهاز الفنى إلى التشكيل الاساسي الذي سيخوض من خلاله الفريق مبارياته الرسمية".

وأتم "نسعى إلى أن يكون الفريق فى وضع أفضل ومختلف عن ما كان عليه فى الموسم الماضي".

ويستهل الإسماعيلي مشواره في الدوري بلقاء قوي عندما يلتقي الأهلي بالجولة الأولى.