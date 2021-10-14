أخبار سارة في مدريد.. إصابة ألابا "إنذار كاذب"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن انفراجة في أزمة ريال مدريد الدفاعية، باتضاح أن المخاوف حيال إصابة ديفيد ألابا لم تكن سوى مجرد إنذار كاذب.

جاء ذلك حيث بات لاعب النمسا الدولي جاهز لخوض مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا، وهي أولى مباريات الميرينجي بعد التوقف الدولي.

وبعد تقييم جهاز ريال مدريد الطبي لحالة اللاعب، اتضح أنها مجرد كدمة بسيطة في الركبة، لتمنح المدرب كارلو أنشيلوتي دفعة إيجابية قبل العودة من التوقف.

أيضا هناك المزيد من الأنباء الإيجابية بشأن إيدر ميليتاو، الذي خرج يعرج من مباراة البرازيل الأخيرة والتي انتهت بتعادل سلبي مع كولومبيا، حيث سيخضع للمزيد من الفحوصات يوم الجمعة، إلا أن المخاوف هدأت بشأن إصابة طويلة الأمد.

على الناحية الأخرى تمكن إدواردو كامافينجا لاعب الوسط من خوض التدريبات كاملة رغم خروجه من معسكر منتخب فرنسا تحت 21 عاما بسبب إصابة في القدم، بينما ينتظر ماركو أسينسيو التقييم الطبي قبل السفر إلى أوكرانيا.

أما عن المستبعدين، خرج الظهير الأيمن داني كارفاخال رسميا من قائمة المباراة، وسط توقعات بعودته للكلاسيكو يوم الأحد 24 أكتوبر ضد برشلونة، رغم أن ذلك ليس مؤكدا حتى الآن.

أخيرا يواصل داني سيبايوس وجاريث بيل العمل بصورة منفردة في صالة الألعاب الرياضية، حيث خرجا من قائمة مواجهة شاختار، بينما يملك ماريانو دياز فرصة ضئيلة للحاق بالقائمة المسافرة.