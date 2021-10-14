كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي وسبورتينج يُسقط طلائع الجيش من القمة

حقق الأهلي والزمالك الفوز في الجولة التاسعة من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد.

الزمالك بطل الدوري فاز على الحوار بنتيجة 44-23 بعدما أنهى الشوط الأول بنتيجة 23-12.

ووصل الزمالك –خامس كأس العالم للأندية- للنقطة 21 بالفوز السابع على التوالي من 7 مباريات ظل به في المركز الرابع.

فيما حقق الأهلي الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 36-22 بعدما تفوق في الشوط الأول بنتيجة 16-12.

ورفع الأهلي رصيد إلى 22 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق فوزه السابع في الدوري، إذ تعرض لهزيمة واحدة جاءت ضد الزمالك، من 8 مباريات.

وأسقط سبورتنج مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 27-21 ليكبده الخسارة الأولى في الموسم ويتعادل معه في النقاط.

وتصدر سبورتينج الترتيب بفارق الأهداف عن طلائع الجيش وفي رصيد كلاهما 24 نقطة.

وإليكم جميع نتائج الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة اليد للمحترفين: