كرة يد – علي زين يتفوق على هاشم وفوز جديد لـ يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا

تفوق علي زين على محمد ممدوح هاشم وحقق يحيى خالد الفوز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

الثلاثي المصري يتواجد في المجموعة الثانية رفقة أندية برشلونة الإسباني ودينامو بوخارست الروماني وتيلكوم فيزبريم المجري.

برشلونة بمشاركة على زين فاز على دينامو بوخارست بمشاركة ممدوح هاشم بنتيجة 36-32.

محمد ممدوح هاشم يحرز هدف رائع لفريقه دينامو بوخاريست في مرمى برشلونة تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/16KrRrHfFW — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2021

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بنتيجة 19-14، وفي الشوط الثاني ورغم تفوق دينامو إلا أن الفريق الكتالوني عرف كيفية الفوز باللقاء الثالث.

متابعة من محمد ممدوح هاشم وهدف لدينامو بوخاريست في مرمى برشلونة تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/1UUwc2uEGP — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2021

وسجل علي زين هدفا وحيدا للفريق الكتالوني، بينما هز محمد ممدوح هاشم شباك الخصم بتسجيل 4 أهداف.

هدف رائع لمحمد ممدوح هاشم في مرمى برشلونة تابعوا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/vV2vPLnunT — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 14, 2021

وتفوق فيزبريم على بورتو البرتغالي بنتيجة 30-23 بقيادة يحيى خالد.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 16-10 وفي الشوط الثاني واصل الفريق المجري تفوقه ليحقق الفوز.

واستطاع يحيى خالد أن يسجل 5 أهداف تصدر بها ترتيب هدافي فريقه في المباراة بالتساوي مع السلوفيني جاشبر مارجوتش.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كيلسي البولندي وفيزبريم المجري إذ حقق كل فريق 3 انتصارات من 4 مباريات.

بينما يحتل دينامو بوخارست المركز السادس برصيد نقطتين.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.