كرة يد – علي زين يتفوق على هاشم وفوز جديد لـ يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 23:20

كتب : FilGoal

علي زين - برشلونة

تفوق علي زين على محمد ممدوح هاشم وحقق يحيى خالد الفوز في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

الثلاثي المصري يتواجد في المجموعة الثانية رفقة أندية برشلونة الإسباني ودينامو بوخارست الروماني وتيلكوم فيزبريم المجري.

برشلونة بمشاركة على زين فاز على دينامو بوخارست بمشاركة ممدوح هاشم بنتيجة 36-32.

أخبار متعلقة
كرة يد - مصر تشارك في دورتي قطر وفرنسا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية كرة يد - وزارة الرياضة توافق على الصيغة الجديدة لتعاقد باروندو كرة يد - قداح: اخترت الزمالك من أجل الأحمر ولم يتم الضغط عليّ.. وسبب اتفاق احترافي المبكر كرة يد - الزمالك خــــــــامس العالم للمرة الثانية

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بنتيجة 19-14، وفي الشوط الثاني ورغم تفوق دينامو إلا أن الفريق الكتالوني عرف كيفية الفوز باللقاء الثالث.

وسجل علي زين هدفا وحيدا للفريق الكتالوني، بينما هز محمد ممدوح هاشم شباك الخصم بتسجيل 4 أهداف.

وتفوق فيزبريم على بورتو البرتغالي بنتيجة 30-23 بقيادة يحيى خالد.

الشوط الأول انتهى بنتيجة 16-10 وفي الشوط الثاني واصل الفريق المجري تفوقه ليحقق الفوز.

واستطاع يحيى خالد أن يسجل 5 أهداف تصدر بها ترتيب هدافي فريقه في المباراة بالتساوي مع السلوفيني جاشبر مارجوتش.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كيلسي البولندي وفيزبريم المجري إذ حقق كل فريق 3 انتصارات من 4 مباريات.

بينما يحتل دينامو بوخارست المركز السادس برصيد نقطتين.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي، بينما يتأهل الفرق من المركز الثالث إلى السادس إلى الملحق.

علي زين محمد ممدوح هاشم يحيى خالد دوري أبطال أوروبا كرة يد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحقيق في الجول – من الرقص إلى الاستغناء.. ظاهرة تسريح اللاعبين والمدربين بعد الصعود للممتاز 49 دقيقة | تقرير في الجول
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة 55 دقيقة | رياضات أخرى
حمص لـ في الجول: أشعر بالراحة مع الجهاز الفني الحالي.. ونسعى لوضع مختلف ساعة | الدوري المصري
أخبار سارة في مدريد.. إصابة ألابا "إنذار كاذب" ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي وسبورتينج يُسقط طلائع الجيش من القمة ساعة | رياضات أخرى
كرة يد – علي زين يتفوق على هاشم وفوز جديد لـ يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا ساعة | رياضات أخرى
بعثة الأهلي تصل إلى النيجر لبدء المشوار في دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بارتوميو ردا على لابورتا: إدارتي لـ برشلونة إيجابية بشهادة الليجا ويويفا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري