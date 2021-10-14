بارتوميو ردا على لابورتا: إدارتي لـ برشلونة إيجابية بشهادة الليجا ويويفا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 22:31

كتب : أحمد أباظة

جوسيب ماريا بارتوميو

بعد مرور قرابة عام على استقالته من رئاسة برشلونة، تحدث جوسيب ماريا بارتوميو في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، التي نشرت منها مقتطفات تمهيدا لعرضها كاملة غدا الجمعة.

واستقال بارتوميو في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، بعد تصاعد الضغوط لإجراء استفتاء سحب الثقة منه كرئيس للنادي، في فترة عاصفة تلت خسارة الفريق الكارثية على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، وأعلن خلالها ليونيل ميسي أسطورة النادي رغبته في الرحيل للمرة الأولى.

وتعرض الرئيس المستقيل لانتقادات متعددة من الرئيس الحالي خوان لابورتا، وهو ما علق عليه قائلا: "إدارتي كانت جادة ومسؤولة وحازمة، ولكني لا أقول ذلك، من يقوله هو رابطة الليجا والاتحاد الأوروبي "يويفا" بقواعد اللعب المالي النظيف ومدققيه".

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وأضاف "إدارتي الإيجابية تم تقويضها بتوابع فيروس كوفيد، الذي قلل عوائدنا بصورة كبيرة، وهنا بدأ النادي يعاني، لأننا كنا داخل نطاق الرواتب التي يسمح بها يويفا".

وأوضح بارتوميو "في الأعوام السابقة نجحنا في مضاعفة عوائدنا إلى قرابة مليار يورو، وهو ما سمح لنا بالاستثمار في الفريق الأول وحصد الألقاب".

وفي المقابلة الكاملة سيتحدث بارتوميو عن قضية ميسي وأثر بيع نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، والتعاقدات المثيرة للجدل مع عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان.

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