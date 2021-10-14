مدربو الدوري - مستعينا بخبرات تلميذ الجوهري.. تامر مصطفى "لتخطي إنجازات إيهاب جلال" في هويدي

بعد العديد من الرحلات المكوكية كاد حلم تامر مصطفى في التدريب في الدوري الممتاز يتلاشى ويتأجل لحين إشعار آخر قبل أن يظهر مصر للمقاصة أو "نادي هويدي" في الصورة.

ويشهد الموسم الجديد للدوري المصري الظهور الأول لتامر مصطفى في منصب المدير الفني بعد تجربة كانت مؤقتة تولاها بعد المنيا.

حلم كاد يتلاشى

كتب تامر مصطفى التاريخ حينما قاد كوكاكولا "فيوتشر حاليا" للصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.

صعود جاء بعد الانقضاض على الصدارة في الثلاث جولات الأخيرة من الموسم ليخطفها من الداخلية ويقطع بطاقة الوصول للدوري الممتاز.

بدأ تامر مصطفى الإعداد للموسم الجديد بالفعل مع كوكاكولا وخاض مباراة ودية في شهر أغسطس الماضي.

لكن فجأة ومع قدوم شهر سبتمبر تحول كل شيء بشكل مفاجئ، شركة فيوتشر للاستثمار الرياضي تستحوذ على نادي كوكاكولا.

ومثلما يحدث في أغلب المرات التي يُباع فيها النادي ويستحوذ عليه يرحل الجهاز الفني، ورحل تامر مصطفى بالفعل عن فيوتشر.

ولكن عاد الحلم يراوده مجددا بعدما اتفق معه مصر للمقاصة على تولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

لكن قبل كل ذلك من هو تامر مصطفى؟

تحدث تامر مصطفى لـFilGoal.com قائلا: "أنا كنت لاعب في صفوف المقاولون العرب ومن ناشئي النادي واستمريت معه حتى سن الـ28 ومنه انتقلت للقناة قبل أن تجبرني الإصابة في وتر أكيليس على الاعتزال".

وتابع "توجت مع المقاولون بكأس مصر 1995 وكأس الكؤوس الإفريقية ولعبت مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة رود كرول مع عصام الحضري وحازم إمام وأحمد حسن وتوجت بدورة الألعاب الإفريقية في زيمبابوي سنة 1995".

وعن بداية العمل التدريبي قال: "عملت في وادي دجلة مع هشام زكريا في الدرجة الثالثة وفي الجونة مع أنور سلامة".

وتابع "بعد ذلك انتقلت للعمل في شباب الأردن مع علاء نبيل الذي عمل مع محمود الجوهري كثيرا ثم النصر السعودي في فريق الشباب".

وأكمل "عملت مجددا مع علاء نبيل في المنيا في الدوري المتاز وبعد رحيله لمنتخب مصر مع شوقي غريب أكملت المهمة في الموسم الذي أقيم بدوري المجموعتين".

وأضاف تامر مصطفى "بعد ذلك عملت مع الفريق الأولمبي للشباب السعودي تحت 23 سنة وتوجت معه بلقب الدوري وفي الموسم التالي توليت مهمة فريق النجمة السعودي ثم كوكاكولا لمدة عامين".

وأردف "مع كوكاكولا كان أفضل إنجاز لنا وللنادي هو الحصول على المركز الرابع مرتين، وبعد الرحيل عنه انتقلت لنادي التقدم السعودي وعدت في منتصف الموسم لمنتخب السويس ثم القناة".

وأكمل "بعدها عدت في ولاية ثانية مع كوكاكولا وصعدت بهم للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي والآن أنا مع مصر للمقاصة".

وعن طموحه مع المقاصة قال: "هناك مقومات ليست متوفرة حاليا لنا لكن طموحنا بلا حدود وسنفعل كل شيء لنستغل إمكانياتنا لنحقق أفضل النتائج للفريق".

وأبرم مصر للمقاصة 13 صفقة وهم عبد الرحمن زين وأحمد منعم وعلي فتحي ومحمود عادل وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى ومحمود حمد ومحمد مجدي ومحمد الضرف وحسام عبد الواحد وكريم عبد النبي وإريك سيرجي وجون أفيري.

إريك وجون أفيري عملا سابقا مع تامر مصطفى في كوكاكولا وسيكونان بمثابة سلاحه القوي مع مصر للمقاصة في الموسم الجديد.

"ربما يتخطى إنجازات إيهاب جلال"

انتقل FilGoal.com بعد ذلك للحديث مع رضا الويشي مهاجم كوكاكولا السابق والإنتاج الحربي الحالي عن مدربه تامر مصطفى.

وقال الويشي: "تامر مصطفى مدرب كبير وسيكون له شأن كبير أشبهه بإيهاب جلال فهو لديه طموحات كبيرة".

وأكمل "هو مدرب هجومي يميل للضغط على المنافس سواء كان قويا أو ضعيفا وهذا ما كنا نفعله في الدرجة الثانية، ربما فقط أمام الأهلي والزمالك يكون لديه بعض التحفظ الدفاعي".

ودلل مهاجم الأهلي السابق على حديثه "لقد هاجم أمام الانتاج الحربي في كأس مصر وحقق الانتصار وصعد لدور 16".

وعن طريق لعب تامر مصطفى المفضلة قال: "4-3-3 وفي بعض المباريات يعتمد على مهاجم الصندوق ومباريات يعتمد على الثلاثي الهجومي".

وأشاد "مدرب يحتوي كل لاعبيه فلن تجد مشكلة في غرفة الملابس من الأساسيين والبدلاء".

وأكمل رضا الويشي "أتوقع له مستقبل كبير في عالم التدريب وليس مجاملة له فقد تولى الفريق في المركز الأخير وصعد معنا للدوري الممتاز".

وأتم "سينجح مع المقاصة وربما يتخطى إنجازات ايهاب جلال".