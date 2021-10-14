"رحيل دوناروما بالمجان خطأ ميلان وليس رايولا"

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 21:07

كتب : أحمد أباظة

جيانلويجي دوناروما - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

أبدى بيبي جالي رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإيطالية اعتقاده أن الناس لا يجب عليهم لوم حارس المرمى جيانلويجي دوناروما أو وكيله مينو رايولا في رحيله مجانا عن ميلان إلى باريس سان جيرمان.

وقال جالي في تصريحاته لـ "سي إن 24": "الناس يتصرفون كما لو كان هذا خطأ الوكلاء، ولكن هذا ليس صحيحا".

وأضاف "على سبيل المثال: كم عدد اللاعبين الذين غادروا أودينيزي مجانا؟ صفر. إذا كان هناك من يغادر، فهذا لأن النادي قرر ألا يمنحه عقدا جديدا".

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وأشار جالي في تصريحاته إلى موقف باريس سان جيرمان برفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح رئيس الرابطة "هناك لاعبا شهيرا تلقى عرضا قيمته 180 مليون يورو ورفض النادي بيعه، والآن يمكنه الرحيل في صفقة انتقال حر. هل هذا خطأ النادي أم وكيله"؟

وتابع "في اللحظة الحالية، الأفضل أن تملك عقدا طويلا وألا تغادر متأخرا. ميلان لم يقبل اقتراحات رايولا بشأن دوناروما فغادر في النهاية، والأمر ذاته بالنسبة لهاكان تشالهان أوجلو. هذا ليس خطأ الوكلاء. يجب على الناس التحلي بالعدل وقول الأشياء كما هي حقا".

وعن اتهام الوكلاء بإفساد عملية الانتقالات بسبب عمولاتهم المرتفعة قال جالي: "كوكلاء إيطاليين، نحن سعداء بالجلوس مع الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري والأندية لتحديد قواعد معينة، ولكن لم يسمح لنا أبدا بذلك".

وأضاف "سمعت لسنوات أن الأموال التي ينالها الوكلاء هي سبب المشكلة، ولكن ماذا عن رواتب اللاعبين والرؤساء والمدراء الرياضيين؟ الناس يتحدثون عنا فقط".

واختتم "نريد نظاما صحيا لكرة القدم أيضا، ونحن نؤدي عملا جادا ولدينا الاستعداد للحديث عن هذا إن كان هناك حاجة لبعض الحدود".

يذكر أن ميلان فقد دوناروما لصالح باريس سان جيرمان وتشالهان أوجلو لصالح إنتر ميلان في الصيف بنهاية عقديهما، ويواجه المصير ذاته مع فرانك كيسي لاعب خط الوسط الذي ينتهي في يونيو القادم.

دوناروما ميلان تشالهان أوجلو رايولا
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