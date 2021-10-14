تصفيات المونديال – الكراسي الموسيقية تشعل صراع أمريكا الشمالية

تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بقارة أمريكا الشمالية لعبة كراسي موسيقية.

3 جولات أقيمت في التوقف الدولي الخاص بشهر أكتوبر الجاري، وشهدت 12 مباراة بين 8 منتخبات تتصارع على 3 بطاقات مباشرة للمونديال العربي وملحق لصاحب المركز الرابع.

مع نهاية الجولة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب، وبعد نهاية الجولتين الخامسة والسادسة تصدر المنتخب المكسيكي.

والأهم أن المراكز تبدلت أكثر من مرة بين الجميع.

الجولة الرابعة

قمة الجولة كانت بين كندا والمكسيك إذ كان المنتخب الكندي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، والتريكولور في الصدارة.

تعادلت كندا مع المكسيك كان الأول لزملاء ألفونسو ديفيز على أرض الأخير منذ 1981 وهو ما ساهم في تأهل كندا لمونديال 1982 آنذاك.

الولايات المتحدة تفوقت على جامايكا حينها بثنائية ريكاردو بيبي صاحب الـ 18 عاما والذي يتصارع على خدماته يوفنتوس وميلان.

بينما سقط منتخب بنما الذي تواجد في نهائيات مونديال روسيا 2018 أمام السلفادور، وحسم التعادل السلبي مواجهة هندوراس وكوستاريكا.

نتائج انتهت معها الجولة بتصدر الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن المكسيك.

تراجعت كندا للمركز الثالث خلفها برصيد 6 نقاط.

الجولة الخامسة

واصل منتخب كندا سلسلة تعادلاته فتعادل سلبيا خارج قواعده أمام جامايكا بدون أهداف، بينما تعثر المنتخب الأمريكي أمام نظيره البنمي بهدف دون مقابل.

هدف من توقيع أنيبال جودي كلف المنتخب الأمريكي خسارته الأولى في التصفيات المونديالية.

كوستاريكا حققت فوزها الأول في التصفيات أمام السلفادور بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت تألق كيلور نافاس في حصد النقاط الثلاث الأولى للمنتخب الذي كان الحصان الأسود لمونديال البرازيل 2014.

المكسيك استعادت توازنها بعد تعادلين متتاليين، وحققت كتيبة تاتا مارتينو فوزا كبيرا على الهندراوس بنتيجة 3-0 أعاد التريكلور للصدارة مرة أخرى.

جولة انتهت بتصدر المكسيك برصيد 11 نقطة مقابل توقف أمريكا عند 8 نقاط في المركز الثاني وبالتساوي منتخب بنما.

وتراجع منتخب كندا للمركز الرابع.

الجولة السادسة

عاد منتخب المكسيك من السلفادور بثنائية من توقيع هيكتور مورينو وراؤول خيمينيز، فوز عزز من صدارة المكسيك برصيد 14 نقطة.

واستعاد المنتخب الأمريكي توازنه بالفوز على كوستاريكا بثنائية مقابل هدف، سيرجينو ديست ساهم في عودة أصحاب الأرض في النتيجة بهدف رائع في شباك نافاس الذي خرج مصابا بين شوطي اللقاء.

وحقق المنتخب الكندي بقيادة ديفيز فوزه الأكبر في التصفيات الجارية بالفوز 4-1 على بنما أحد المنافسين المباشرين على بطاقة التأهل.

وأخيرا حقق منتخب جامايكا الفوز على الهندراوس بنتيجة 2-0 ليظل الأخير دون فوز في التصفيات.

الكراسي الموسيقية استمرت في الترتيب، فظل المنتخب الأمريكي في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.

فيما تبادل المنتخب الكندي المراكز فأصبح ثالث برصيد 10 نقاط، بينما ظل المنتخب البنمي بنفس الرصيد ولكن تراجع للمركز الرابع.

الشهر المقبل سيشهد جولتين، السابعة والتي تشهد قمة منافسات التصفيات بين الولايات المتحدة والمكسيك في مدينة سنسيناتي.

وبعد 4 أيام فقط سيستضيف المنتخب الكندي نظيره المكسيكي في قمة أخرى قد تُحدد ملامح التأهل في القارة الأمريكية الشمالية أو تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية لحين وقت آخر.