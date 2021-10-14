بوكيتينو: شغف نيمار لا يزال حاضرا.. وهذا رأيي في عودة راموس

تحدث ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن موقف اللاعبين اللاتينيين الذين سيعودون إلى الفريق في وقت متأخر قبل مواجهة أنجيه يوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الفرنسي.

أيضا تناول المدرب الأرجنتيني حديث نجمه البرازيلي نيمار عن تفكيره بالاعتزال الدولي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي: "نحن نعيش في وقت صعب بسبب كوفيد-10. هذه الأوضاع ليست عادية ويجب علينا التأقلم معها، ولكن بالتأكيد ليس من السهل دائما فعل ذلك".

وأضاف "نشعر بالإحباط لعدم تمكننا من الحصول على كل هؤلاء اللاعبين (اللاتينيين) ولكن هذا ليس عذرا لأننا نملك قائمة كبيرة وفريق تنافسي للغاية".

ويغيب عن باريس سان جيرمان العديد من نجومه على رأسهم ليونيل ميسي ونيمار وأنخيل دي ماريا وماركينيوس، بسبب نهاية مباريات الأرجنتين والبرازيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

أما عن كلمات نيمار قال بوكيتينو: "إنه فتى صريح عبر عن مشاعره. لديه قوة ذهنية واضحة حيث كان تحت الضوء منذ سن صغير، ولكنه شخص يحب كرة القدم".

وعن مستواه في مباراة رين السابقة التي خسرها باريس قبل التوقف الدولي أوضح "بدون شك، شغف نيمار لا يزال هنا وهو يظهره كل يوم. أمام رين لم يكن الأداء الجماعي جيدا وهذا ما يفسر النتيجة".

أما عن حديث المدرب للاعبين بعد الخسارة أمام رين قال المدرب الأرجنتيني: "في نهاية المباراة غادر اللاعبون إلى منتخباتهم ولم يكن هناك أي نقاش بذلك الوقت. تمكننا من الحديث مع من بقوا هنا ومع من عادوا أيضا. كان هذا حادثا، ومن الصحيح أنه حين تكون في باريس، فأنت لا تحب الخسارة".

أخيرا عن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق ومدافع باريس الجديد الذي لم يتمكن من المشاركة مع الفريق حتى الآن قال بوكيتينو: "ليس لدي شك في استعادته لقدراته ولأفضل مستوياته. لاعب كرة القدم دائما ما يريد اللعب، ويعاني حين لا يتمكن من ذلك. إنه رجل قوي ويمكنه الاعتماد على دعم النادي لمساعدته على العودة".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بـ24 نقطة، بواقع 8 انتصارات وهزيمة وحيدة، وبفارق 6 نقاط عن لينس أقرب ملاحقيه.