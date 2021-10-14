الزمالك يعلن تسلم الكارنيه الخاص بحارسه بعد قيده

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 18:38

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات في الزمالك عن قيد محمد نديم حارس مرمى الفريق مواليد عام 2003 رسميا بعد تسلن الكارنيه الخاص به.

وأكد بدر حامد أن الجهاز الإداري للزمالك تسلم اليوم الكارنيه الخاص باللاعب وسيتواجد مع فريقه مواليد 2001 ضد سموحة في الجولة المقبلة من دوري الجمهورية للناشئين.

وأشار بدر حامد إلى أن نديم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق الأول خاصة وأنه يرتبط بعقود احترافية مع النادي وتم تسجيله كلاعب محترف.

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وكان بدر حامد اجتمع مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في وقت سابق وأكد الأخير أن اللاعبين الذين لم يتواجدوا في القائمة الأولى للفرق الخاصة بهم وكانوا في العام الماضي مسجلين بقوائم فرق النادي، سيتم قيدهم بشكل طبيعي في قوائم الفرق الخاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك محمد نديم
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