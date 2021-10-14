الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة
الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 18:16
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثالثة من مجموعة بحري وحرس الحدود يتفوق في الصدارة بست نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه دكرنس.
فيما يعاني الرجاء وبلدية المجلة الأمرين إذ أن الأول لم يحقق أي نقطة والثاني ظفر بنقطة وحيدة.
فكيف كانت نتائج مباريات اليوم الخميس في ثالث جولات الموسم؟
الفوز الثاني لحرس الحدود على التوالي✅
والأولمبي ودكرنس يتعثران بالتعادل إيجابيًا.
إليكم نتائج مباريات الجولة الثالثة (مجموعة بحري) بدوري الدرجة الثانية⚽🇪🇬 pic.twitter.com/2lSyfenOjz— FilGoal (@FilGoal) October 14, 2021
والآن إليكم ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة.
حرس الحدود في صدارة مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية.⚽🔝 pic.twitter.com/OWeAHNoXrg— FilGoal (@FilGoal) October 14, 2021