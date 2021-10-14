الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثالثة من مجموعة بحري وحرس الحدود يتفوق في الصدارة بست نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه دكرنس.

فيما يعاني الرجاء وبلدية المجلة الأمرين إذ أن الأول لم يحقق أي نقطة والثاني ظفر بنقطة وحيدة.

فكيف كانت نتائج مباريات اليوم الخميس في ثالث جولات الموسم؟

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – الحدود يتصدر بحري.. والأولمبي ودكرنس يلاحقانه ثنائي مغربي في الدرجة الثانية الدرجة الثانية - ظهير الأهلي السابق يتولى تدريب كيما أسوان

والآن إليكم ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة.

الدرجة الثانية مجموعة بحري بلدية المحلة دكرنس حرس الحدود
نرشح لكم
أخر الأخبار
أندية الدوري - البنك الأهلي.. مميكن 6 دقيقة | تقرير في الجول
حوار – بارتوميو: كورونا سبب وضع برشلونة الحالي.. رحيل ميسي كارثة وهذا ما حدث مع كوتينيو ونيمار 54 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الحفيظ: مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة.. نريد بداية قوية لأبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تصفيات المونديال - البرازيل تدهس أوروجواي.. وتشيلي تضرب فنزويلا بثلاثية 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - لاوتارو ينصر الأرجنتين على بيرو.. وبوليفيا تسحق باراجواي 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تحقيق في الجول – من الرقص إلى الاستغناء.. ظاهرة تسريح اللاعبين والمدربين بعد الصعود للممتاز 12 ساعة | تقرير في الجول
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة 12 ساعة | رياضات أخرى
حمص لـ في الجول: أشعر بالراحة مع الجهاز الفني الحالي.. ونسعى لوضع مختلف 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري