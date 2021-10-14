الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثالثة من مجموعة بحري وحرس الحدود يتفوق في الصدارة بست نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه دكرنس.

فيما يعاني الرجاء وبلدية المجلة الأمرين إذ أن الأول لم يحقق أي نقطة والثاني ظفر بنقطة وحيدة.

فكيف كانت نتائج مباريات اليوم الخميس في ثالث جولات الموسم؟

الفوز الثاني لحرس الحدود على التوالي✅ والأولمبي ودكرنس يتعثران بالتعادل إيجابيًا. إليكم نتائج مباريات الجولة الثالثة (مجموعة بحري) بدوري الدرجة الثانية⚽🇪🇬 pic.twitter.com/2lSyfenOjz — FilGoal (@FilGoal) October 14, 2021

والآن إليكم ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة الثالثة.