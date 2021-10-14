فينجادا يحضر لقاء الزمالك والمصري مواليد 2003 في دوري الجمهورية

حضر نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة مباراة الزمالك والمصري مواليد 2003 في دوري الجمهورية التي أقيمت اليوم الخميس.

وتواجد فينجادا برفقة بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات في الزمالك، وطارق يحيي مدير قطاع الناشئين، وأحمد عبد الحليم عضو لجنة اكتشاف المواهب.

وشهدت المباراة تواجد كالفارو مساعد فينجادا ومحمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب.

وسبق لفينجادا تدريب الزمالك من قبل لموسم 2003-2004.

ويحرص فينجادا بشكل عام على حضور العديد من المباريات التي تساعده على أداء عمله كمدير فني لاتحاد الكرة المصري.