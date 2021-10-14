الدرجة الثانية – الحدود يتصدر بحري.. والأولمبي ودكرنس يلاحقانه

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 17:05

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

صعد حرس الحدود لصدارة مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على صيد المحلة بهدفين مقابل هدف.

الحدود، بفضل هدفي مصطفى أمين وغريب ياسر، حصد النقطة السادسة في صدارة المسابقة بعد 3 جولات، فيما لم يشفع هدف الخبير سعيد مراد لصيد المحلة بالحصول على أي نقطة.

وتراجع الأولمبي للوصافة، حيث تعادل الفريق السكندري التاريخي مع الزرقا 1-1، حيث تقدم محمد الدغيمي للأولمبي لكن حسام بركات تعادل للزرقا. الأولمبي حصد نقطته الخامسة، فيما حصل الزرقا على نقطته الثانية.

دكرنس أيضا واصل ملاحقته لثنائي المقدمة، رغم تعادله مع دمنهور 1-1، بعد أن سجل فالو أولا لدكرنس، تعادل إسلام زكريا لدمنهور.

دكرنس حصد النقطة الخامسة، فيما أصبح رصيد دمنهور 3 نقاط.

وفي بقية مباريات اليوم، واصل بايونيرز بدايته الجيدة بالتعادل 1-1 مع بلدية المحلة، حيث سجل رضا عبد العال أولا للضيوف، لكن المخضرم حسام سلامة "باولو" تعادل للضيوف من ركلة جزاء.

وخسر المجد من كفر الشيخ بهدف صلاح خطاب، فيما خسر الرجاء من المنصور بهدف نادر السيد.

المصري بالسلوم تغلب على أبو قير للأسمدة بهدف أحمد فؤاد، فيما تعادل سبورتنج مع الحمام سلبيا.

تعرف على الترتيب الكامل للمجموعة من هنا

دوري الدرجة الثانية بحري حرس الحدود
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