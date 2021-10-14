نجوم الدوري - محمد بسام.. حصن طلائع الجيش

أنهى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش الموسم الماضي من الدوري نهاية رائعة وأكمل الأداء الرائع في مباراة السوبر لافتتاح الموسم الجاري ليهدي فريقه بطولة تاريخية.

محمد بسام النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

حقق طلائع الجيش لقبا تاريخيا بالتتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح ليحرز الفريق العسكري البطولة الأولى في تاريخه.

وكان لمحمد بسام دورا كبيرا في إنجاز طلائع الجيش إذ حافظ على نظافة شباكه طوال الـ 120 دقيقة وسط محاولات نجوم الأهلي.

ولم يكتف بسام بتألقه للمباراة الثانية على التوالي أمام الأهلي ولكن نجح في التصدي لثلاث ركلات ترجيح ليهدي الفريق العسكري اللقب الأول في تاريخه.

الموسم الماضي:

لم يغب محمد بسام في الموسم المنقضي عن طلائع الجيش سوى في مباراة وحيدة كانت أمام أسوان في الجولة الثانية.

حافظ بسام على نظافة شباكه في 11 مباراة من 33 لقاء خاضهم قائد طلائع الجيش في الدوري.

أنهى بسام الموسم الماضي نهاية مثالية بعد أن استقبلت شباكه هدفا واحدا في أخر أربع مباريات خاضهم الفريق رغم تعادل فريقه في المباريات الأربعة.

وكانت مباريات الجيش الأربعة الأخيرة أمام كل من الأهلي وإنبي والإسماعيلي والمصري.

واستقبل بسام 11 هدفا في أخر 11 مباراة على الرغم أن طلائع الجيش ليس من فرق المقدمة في الدوري.

أبرز الأرقام:

شارك محمد بسام في 33 مباراة في الدوري الموسم الماضي واستقبل 35 هدفا بواقع 1.06 هدفا في المباراة.

وحافظ بسام على نظافة شباكه في 11 مباراة بالدوري بنسبة 33.33% من المباريات التي خاضها.

واستقبل بسام 120 محاولة على المرمى خلال مشاركاته في الدوري ونجح في التصدي لـ82 منهم بنسبة 68.33%.

ونجح بسام في التصدي لسبع انفرادات (لاعب ضد لاعب) من 16 خلال الدوري بنسبة 43.75%.

وتصدى محمد بسام بنجاح لـ 81 كرة عرضية خلال منافسات الدوري بواقع 2.26 عرضية في المباراة الواحدة.

الموسم الحالي:

كان محمد بسام قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن فريق طلائع الجيش هذا الموسم، إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.

وارتبط اسم محمد بسام بفريق الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة قبل أن يقرر طلائع الجيش الإبقاء على قائد الفريق.

وطلب عبد الحميد بسيوني الحفاظ على قوام الفريق الرئيسي واستمرار محمد بسام رغم انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري بجانب مهند لاشين وأحمد سمير.

ولم يجدد بسام تعاقده مع الفريق حتى الآن وهو ما قد يجعل موسمه الحالي الأخير مع طلائع الجيش بعد عشرة مواسم لعبها مع الفريق.

ويتمنى بسام وطلائع الجيش استمرار تألق حارس المرمى وثبات مستواه الذي ظهر به مع نهاية الدوري واستمر لمباراة السوبر من أجل المساهمة في تحقيق مركز أفضل للفريق العسكري.