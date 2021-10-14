كادينا سير: برشلونة لا يزال مدينا بـ 42 مليون يورو لـ ليفربول في صفقة كوتينيو

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

لا يزال نادي برشلونة مدينا بديون ضخمة لعدد من الأندية بسبب الانتقالات السابقة.

وكشفت إذاعة كادينا سير الكتالونية أن برشلونة يدين بـ 42 مليون يورو لصالح ليفربول من قيمة 160 مليون ضمن صفقة فيليب كوتينيو.

وكان برشلونة قد ضم كوتينيو في يناير 2018 في صفقة ضخمة بذلك التوقيت.

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وأشار التقرير الإذاعي إلى أن الخبر السار هو دفع برشلونة ثمن صفقتي عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.

ولم ينجح برشلونة في التجديد لنجم الفريق ليونيل ميسي كما رحل عنه عدد من أبرز اللاعبين بسبب الديون المتراكمة.

ويعتمد برشلونة في الوقت الحالي على عدد من اللاعبين الشباب بصورة أكبر.

ويلعب برشلونة مساء الأحد أمام فالنسيا ضمن مباريات الدوري الإسباني قبل أن يواجه دينامو كييف يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

أما الأحد 24 أكتوبر فيشهد مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

برشلونة كوتينيو
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