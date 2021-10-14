بيدري مستمر مع برشلونة حتى 2026.. شرط جزائي مليار يورو

أعلن نادي برشلونة يوم الخميس توصله لاتفاق لتجديد تعاقد لاعبه الشاب بيدري حتى صيف 2026.

بيدري النادي : برشلونة

وكشف النادي الكتالوني أن الشرط الجزائي في عقد لاعب الوسط سيكون مقابل مليار يورو.

سيقوم اللاعب بالتوقيع على العقود الجديدة ظهر الجمعة ثم يظهر في مؤتمر صحفي ينظمه النادي.

بيدري (18 عاما) انضم من لاس بالماس إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو.

وشارك بيدري الموسم الماضي مع برشلونة في 52 مباراة سجل خلالها 4 وصنع 6.

وارتدى بيدري قميص منتخب إسبانيا لأول مرة في مارس 2021 ومنذ ذلك الحين تحت قيادة لويس إنريكي شارك في 10 مباريات دولية منها 6 في يورو 2020.

وتواجد مع منتخب إسبانيا الأولمبي الذي حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيف الماضي.

الموسم الجاري خاض بيدري 4 مباريات بقميص برشلونة في جميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.