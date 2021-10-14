المقاصة: ملعب الفيوم لا يصلح؟ لعبنا عليه في الكونفدرالية ودوري الأبطال

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن محافظ ومدير أمن الفيوم على خوض الفريق مبارياته على ملعب الفيوم.

ورد سليم على أن ملعب الفيوم لا يصلح لاستقبال المباريات بأنه استضاف مباريات الفريق سابقا في منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال سليم عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا على ملعب الفيوم مباريات الكونفدرالية ودوري الأبطال".

وتابع "كان جمهورنا مثاليا لثلاث سنوات، ونريد تشجيع الأندية الجماهيرية على خوض المباريات على ملاعبها".

وكشف بكري سليم "المحافظ ومدير الأمن ليس لديهما مشكلة في خوض المباريات على ملعب الفيوم".

وشدد "لا نمانع من نقل مبارياتنا ضد الأهلي والزمالك تقديرا لجماهيريتهما".

وأوضح "لدينا استعداد تام لاستضافة كل المباريات بما فيها الأهلي والزمالك في الفيوم والبديل بالنسبة لنا هو ملعب بني سويف".

وعن السبب كشف بكري سليم "نعاني من قلة الموارد بعد فسخ التعاقد مع شركة المقاصة وأصبحنا نعتمد على التمويل الذاتي من عائلة هويدي".

واختتم تصريحاته "اسم المقاصة كما هو لحين انتهاء القضايا المرفوعة من النادي ضد الرعاة السابقين، أو يغير المستثمر الجديد اسم النادي وفقا للوائح والقوانين".