أزمة دفاعية تضرب ريال مدريد.. شكوك حول لحاق ألابا بالكلاسيكو

ضربة أخرى تلقاها ريال مدريد من فترة التوقف الدولي، حين عاد مدافعه ديفيد ألابا مصابا من معسكر المنتخب النمساوي.

وتعرض دفاع ريال مدريد لضربة قوية باحتمالية غياب إيدير ميليتاو مدافع الفريق عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة آس أن ألابا أصيب بكدمة قوية في الركبة تجعل حظوظه في اللحاق بمباراة الفريق ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع ضعيفة.

كما تحوم الشكوك حول لحاق النجم النمساوي بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الأسبوع التالي.

وكان ميليتاو قد تعرض لإصابة استبدل على أثرها خلال مواجهة منتخب بلاده البرازيل لفريق كولومبيا فجر الإثنين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن فرص لحاق ميليتاو بمواجهة الكلاسيكو ضئيلة للغاية.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى اقتراب مشاركة ناتشو.

ولم تكشف أي تقارير صحفية أو رسمية مدة الغياب المتوقعة لميليتاو عن ريال مدريد.

ويواجه ريال مدريد فريق شاختار مساء الثلاثاء ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما مواجهة الكلاسيكو المرتقبة فستقام يوم الأحد 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وحجز ميليتاو مقعده بشكل أساسي بعد رحيل سيرجيو راموس عن الفريق وشارك في المباريات الثمانية للنادي الملكي في الدوري الإسباني بالإضافة لمباراتي دوري الأبطال.