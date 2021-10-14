كرة سلة - تحديد موعد سوبر الرجال والسيدات

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 12:41

كتب : محمد سمير

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تحديد يوم الإثنين 1 نوفمبر موعدا لمباراتي السوبر المصري للرجال والسيدات.

ويلعب الزمالك بطل الدوري أمام الاتحاد بطل الكأس في منافسات الرجال.

بينما في منافسات السيدات يواجه سبورتنج بطل الدوري فريق الأهلي بطل الكأس.

وحدد الاتحاد الرابعة عصر الإثنين 1 نوفمبر موعدا لمواجهة السيدات.

بينما في نفس اليوم تقام منافسات الرجال السادسة والنصف مساء.

ويستضيف مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباراتي السوبر.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة أن المباراتين دون حضور جماهيري.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق لقب سوبر النسخة الماضية أمام الأهلي.

بينما حقق سيدات الأهلي النسخة الأولى من لقب السوبر والتي كانت على حساب هيليوبوليس في النسخة الماضية.

كرة سلة الزمالك الاتحاد
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