برشلونة يعلن إصابة أراوخو

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي إصابة رونالد أراوخو مدافع الفريق.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان أراوخو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أوروجواي ضد الأرجنتين يوم الأحد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكشف نادي برشلونة أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب أكدت إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

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ولم يعلن برشلونة مدة غياب اللاعب وأوضح أنها تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

ويعتبر أراوخو أحد أفضل اللاعبين في برشلونة خلال الموسم الحالي.

وخاض أراوخو مدافع برشلونة تسع مباريات مع الفريق هذا الموسم ونجح في تسجيل هدفا.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام فالنسيا مساء الأحد بالدوري الإسباني قبل أن يواجه دينامو كييف يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

أما المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد فالمقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

برشلونة أراوخو الدوري الإسباني
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