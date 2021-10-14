مران الأهلي - انتظام بانون في التدريبات الجماعية.. والسولية ومعلول في التدرب بالكرة

انتظم بدر بانون مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر مساء السبت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان بانون قد شارك مع منتخب المغرب للمحليين أمام سيراليون قبل أن يصل إلى القاهرة أمس الأربعاء.

وتغادر بعثة الأهلي اليوم الخميس برئاسة سيد عبد الحفيظ إلى النيجر.

كما شارك الثنائي علي معلول وعمرو السولية في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى أمس بالمشاركة فيا لجزء البدني.

كما خاض لويس ميكيسوني تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النيجر.

وخصص الجهاز الفني بقيادة موسيماني فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى بمشاركة السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته أمس الأربعاء بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لمدة 24 ساعة.

وشهد مران أمس مشاركة اللاعبين الدوليين وهم عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأكرم توفيق وأيمن أشرف.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية وفقا للبرنامج الخاص بالفريق قبل أن يستكمل تدريبات في ملعب التتش.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي.