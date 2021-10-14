خبر في الجول - علاج مكثف لـ الشناوي.. و 3 أجهزة مستخدمة

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 11:20

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

وضع الجهاز الطبي لفريق الأهلي برنامجا علاجيا مكثفا لمحمد الشناوي حارس المرمى الفريق.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة ليبيا مع منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي في وقت سابق أن الشناوي سيغيب من 4 إلى 5 أسابيع.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيستخدم ثلاثة أجهزة مختلفة خلال فترة علاج اللاعب للتعافي من الإصابة.

ومن المقرر أن يتم استخدام جهاز Tecar والذي تم استخدامه في علاج علي معلول.

كما سيتم عمل جلسات للشناوي باستخدام جهاز Shock wave.

وأخيرا عمل جلسات علاج طبيعي باستخدام جهاز كرايو للاستشفاء كما حدث خلال إصابة محمد مجدي أفشة.

وحصل الشناوي على حقنة بلازما أمس الأربعاء وسوف يحصل على جرعة ثانية في وقت لاحق.

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