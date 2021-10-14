آس: ميليتاو فرصه ضعيفة للحاق بالكلاسيكو

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو - ناتشو - ريال مدريد

تعرض دفاع ريال مدريد لضربة قوية باحتمالية غياب إيدير ميليتاو مدافع الفريق عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان ميليتاو قد تعرض لإصابة استبدل على أثرها خلال مواجهة منتخب بلاده البرازيل لفريق كولومبيا فجر الإثنين بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن فرص لحاق ميليتاو بمواجهة الكلاسيكو ضئيلة للغاية.

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وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى اقتراب مشاركة ناتشو اضطراريا بجوار ديفيد ألابا في الدفاع.

ولم تكشف أي تقارير صحفية أو رسمية مدة الغياب المتوقعة لميليتاو عن ريال مدريد.

ويواجه ريال مدريد فريق شاختار مساء الثلاثاء ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما مواجهة الكلاسيكو المرتقبة فستقام يوم الأحد 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وحجز ميليتاو مقعده بشكل أساسي بعد رحيل سيرجيو راموس عن الفريق وشارك في المباريات الثمانية للنادي الملكي في الدوري الإسباني بالإضافة لمباراتي دوري الأبطال.

ريال مدريد إيدير ميليتاو الكلاسيكو
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