الكشف عن موقف الحكام الأجانب من القمة.. وتفسير بند إعادة المباريات في لائحة الدوري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن موقف الحكام الأجانب من التواجد بقمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لقناة الحياة: "ننوي إحداث بعض التطوير في تقنية الفيديو. 74 حكما جديدا حصلوا على رخصة حكم الفيديو، أضيفوا إلى 54 حكما كانوا يحملون الرخصة، وبالتالي بات لدينا حرية أكبر في الاختيار".

وعن حكام القمة، قال "أعتقد بأن اتحاد الكرة اتخذ قرارا بأحقية كل فريق في استقدام حكام أجانب لـ 5 مباريات فقط طيلة الموسم".

وأضاف "بالتالي تعيين حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك مرهون بطلب الفريقين وأن تكون المباراتين ضمن مبارياتهم الخمس، بخلاف ذلك فستكون المباراة بإدارة مصرية".

وعن بند إعادة المباريات، قال عبد الفتاح "بند إعادة المباراة في حالة اعتراف حكم المباراة بالخطأ في تطبيق القانون موجود منذ قديم الأزل".

واستمر "سبق وأعيدت مباراة بالفعل في الدرجة الثانية منذ عامين".

رئيس لجنة الحكام أوضح "يجب أن يعترف الحكم بخطأه في تقريره للجنة الحكام، وهي حالة نادرة. هذا الأمر لا ينطبق على واقعة مثلا مثل الاختلاف على صحة ركلة جزاء أو شيء من هذا القبيل".

ويبدأ الموسم الجديد للكرة المصرية يوم 25 أكتوبر الجاري بالجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.