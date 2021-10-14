الزمالك: خالد بوطيب يريد الحصول على 3 مليون يورو.. وهذه قيمة كل القضايا ضدنا

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن مطالبة خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق بالحصول على 3 مليون و400 ألف يورو.

كما تطرق عمرو أدهم للحديث عن القضايا المثارة ضد الزمالك والأحكام التي على النادي دفعها.

وقال في حديثه لقناة "أون تايم سبورتس 2" يوم الأربعاء: "نحاول التواصل مع وكيل جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق لجدولة حتى نستطيع الالتزام بها والأمر ذاته نحاول القيام به مع مدرب النادي السابق كريستيان جروس".

وأكمل "الشيء الجيد أن محامي جروس كان طرفا في قضية أخرى ويعرف أننا جادون في سداد المستحقات".

وعن الأحكام النهائية ضد الزمالك أوضح "معروف يوسف لديه حكم بالحصول على 7 ملايين و700 ألف جنيه مصري".

وأكمل "جروس له مستحقات تصل لـ662 ألف يورو، وباتشيكو له مستحقات تصل لـ470 ألف يورو".

أما عن القضايا التي لم يصدر بها أحكاما نهائية أوضح عضو مجلس إدارة الزمالك "قمنا بتسوية مع بنجامين أشيمبونج مقابل 900 ألف دولار ودفعناهم".

وواصل "قضية ماريتيمو مليون يورو بالإضافة لـ5% فوائد ولا أستطيع احتساب الفوائد لأنني لا أعرف متى سيصدر الحكم النهائي".

وأضاف "قضية سبورتنج لشبونة يريدون الحصول على 910 ألف دولار".

وأتم "مطالبة من خالد بوطيب وهذه قضية في مراحلها الأولى ونحاول التعامل معها ويريد الحصول على 3 مليون و400 ألف يورو وهذا ليس حكما بل مطالبة".