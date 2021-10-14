عامر حسين: مباريات كأس الرابطة ضمن إيقاف شيكابالا إذا لم تنته قبلها

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على المسابقات عن احتساب مباريات كأس الرابطة ضمن إيقاف شيكابالا إذا لم تنته قبل لعب البطولة مشيرا إلى عدم رد الأمن على ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي.

عامر حسين قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2 عن احتساب مباريات كأس الرابطة ضمن عقوبة شيكابالا: "سنعلن عن ثماني أو تسع مباريات في الدوري قبل أمم إفريقيا وبالتالي فمن المتوقع أن ينهي شيكابالا إيقافه قبلها ولكنها ستدخل ضمن مباريات إيقافه إذا لم تنته وقتها".

وأضاف "ما زلت على اقتناع بأن مباراة الأهلي والزمالك يجب أن تكون في نهاية الدور الأول ثم نهاية الدوري ليكون مظهر احتفالي ولكن القرار الجماعي كان عدم توجيه القرعة".

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وواصل "كل الأندية حددت ملاعبها ما عدا مصر للمقاصة، هناك مشكلة ولكن سيتم حلها قريبا ليكون الملعب مهئيا لاستقبال مباريات الدوري بشكل طبيعي".

وأتم "الأمن لم يرد حتى الآن بخصوص ملعب إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي، من المنتظر أن يصل الرد قبل إعلان الجدول المفصل يوم السبت".

من المقرر أن ينطلق الدوري 25 أكتوبر الجاري.(طالع جدول الجولة الأولى)

الأهلي الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري شيكابالا
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