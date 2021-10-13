إنبي: لا مانع في قبول طلب الزمالك

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي - بنشرقي - جون إيبوكا

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، إن النادي لا يمانع أبدا قبول طلب الزمالك باستبدال مباراتي الفريقين في الدوري.

ويواجه الزمالك إنبي في الجولة الأولى، في مباراة من المفترض أن تكون على ملعب الزمالك في استاد القاهرة، ولكن عدم جاهزية الملعب قد تدفع الزمالك لطلب تبديل ملعبي المباراتين للعب مباراة الدور الأول في بتروسبورت.

وقال محمد لأون تايم سبورتس: "لم يصلنا طلب رسمي باستبدال مباراتي مباراتينا مع الزمالك".

أخبار متعلقة
قرعة الدوري - لقاء ناري بين الإسماعيلي والأهلي في أول جولة.. والزمالك ضد إنبي لاعب المقاولون العرب لـ في الجول: مستمر مع الذئاب بعد تأخر مسؤولي إنبي الصفقة الثامنة.. سيراميكا كليوباترا يستعير محمود نعيم من إنبي

وشدد "أعتقد أن مجلس إدارة إنبي لن يتأخر في القبول حال وجود طلب رسمي بسبب مشكلة ملعبه في استاد القاهرة"

وأتم "نأمل بأن نقدم موسما قويا، ووجود رابطة الأندية نأمل أن يضيف للدوري الكثير من ناحية أن تكون كل الأندية سواسية".

إنبي الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: خالد بوطيب يريد الحصول على 3 مليون يورو.. وهذه قيمة كل القضايا ضدنا 2 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: مباريات كأس الرابطة ضمن إيقاف شيكابالا إذا لم تنته قبلها 2 ساعة | الدوري المصري
إنبي: لا مانع في قبول طلب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
أندية الدوري المصري – فيوتشر.. من "الرد على رونالدو وأضيق الحدود" إلى 22 صفقة تاريخية 2 ساعة | تقرير في الجول
الزمالك يعلن قيد حارسه بشكل طبيعي 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – تاو جاهز لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
تقرير: برشلونة وميلان يتنافسان على ضم لينجارد 3 ساعة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - سلبية مسحة بعثة يبراميدز قبل مواجهة عزام 4 ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات المونديال – صراع ناري لـ الجزائر وتأهل ثنائي.. تعرف على موقف كل المجموعات 2 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري