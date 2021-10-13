أندية الدوري المصري – فيوتشر.. من "الرد على رونالدو وأضيق الحدود" إلى 22 صفقة تاريخية

في الثاني من شهر يوليو الماضي فاز كوكاكولا على الترسانة بهدف دون رد، هدف كان كفيلا بتأكيد صعوده للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح كوكاكولا هو النادي رقم 74 تاريخيا الذي يشارك في الدوري الممتاز.

وقتها سُئل مدرب كوكاكولا آنذاك عن رأيه فيما فعله كريستيانو رونالدو بإزاحة زجاجات كوكاكولا من المؤتمرات الصحفية في يورو 2020 ورد ضاحكا "اتخذنا الموضوع بدعابة لكننا رددنا عليه في الملعب وصعدنا للدوري الممتاز".

وعن الموسم الجديد قال: "عدنا إلى التدريبات منذ بداية أغسطس عقب راحة استمرت لمدة 3 أسابيع بعد نهاية الدوري الموسم الماضي، وقد ظهر جميع اللاعبين فيها حالة فنية جيدة للغاية في التدريبات".

أما عن الصفقات فقال: "أثق في قدرة الفريق على الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل، ولن نتعاقد مع الكثير من اللاعبين، سنتعاقد وفقًا للمراكز التي نحتاج فيها إلى تدعيم وفي أضيق الحدود ونملك لاعبين يستطيعون اللعب في الدوري الممتاز".

ولكن لم يكن يدري تامر مصطفى ونادي كوكاكولا بأكمله أن مصير الفريق سيتغير كليا وبشكل جذري بعد عدة أسابيع من التحضير للموسم الجديد.

ففي الثاني من شهر سبتمبر الماضي أعلنت شركة فيوتشر للاستثمار الرياضي الاستحواذ رسميا على نادي كوكاكولا وتغيير اسمه.

ومن هنا بدأت مرحلة جديدة كليا، فمن هدف البقاء في الدوري وتجنب الهبوط أصبح هدف الفريق هو احتلال مركز متقدم في الدوري ولما لا التواجد في المربع الذهبي.

تاريخ النادي

تأسس نادي كوكاكولا في عام 2011 في القاهرة وصعد للدرجة الثانية في موسم 2016-2017.

وكان أبرز إنجاز له قبل الصعود في الدرجة الثانية هو احتلال المركز الرابع مرتين.

الموسم الماضي

كان فيوتشر متأخرا في الترتيب في الدوري الممتاز ولكنه قلب كل ذلك كما قال مدربه السابق وصاحب إنجاز الصعود في الجولة 28 أي قبل أسبوعين من نهاية الموسم فقط.

أربع انتصارات متتالية جعلته يتخطى منافسه الداخلية ويصعد للصدارة ويحكم قبضته عليها وبفارق نقطتين عن منافسه ليخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

سوق الانتقالات

أبرم فيوتشر 22 صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية وضم لاعبين من الأهلي والزمالك ومنهم لاعبين دوليين وهداف الدوري التونسي.

وجاءت صفقات فيوتشر كالتالي:

أيمن الصفاقسي قادما من النجم الساحلي وعمر فتحي "سافيولا" من إنبي وعربي بدر وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم ومروان محسن وسعد سمير وكريم وليد "نيدفيد" ومصطفى البدري وفارس طارق من الأهلي وأحمد رفعت من المصري وعمر كمال عبد الواحد ومحمود عبد الرحيم "جنش" من الزمالك وغنام محمد من الإنتاج الحربي وجوزيف نجويم من الجونة.

هذا بالإضافة لطارق طه ومحمد فاروق من بيراميدز ومحمود شعبان من الاتحاد السكندري وأحمد عاطف من وادي دجلة ودياويسي تايلور هداف الدوري الغاني من كاريلا يونايتد.

علي ماهر

فاجأ فيوتشر الجميع بانتدابه لعلي ماهر من المصري ليقود معه رحلة الفريق في الموسم الجديد.

علي ماهر سيجتمع مجددا بلاعبيه السابقين في المصري واللذين ساهما بشكل مباشر في تأهله للكونفدرالية وهما أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد.

المدرب صاحب الـ47 عاما ستكون هذه تجربته الخامسة في الدوري بعد بيراميدز "الأسيوطي سبورت سابقا" وسموحة وإنبي والمصري.

أبرز إنجازات علي ماهر كانت احتلال المركز التاسع مع الأسيوطي في موسمه الأول من الدوري والتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد إقصاء الأهلي آنذاك.

مع سموحة وإنبي لم يستمر علي ماهر كثيرا ولم يُكتب للتجربتين النجاح.

لكن في المصري عاد علي ماهر لتألقه وقاده للكونفدرالية واحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بعدما حصد 50 نقطة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الثالث وأربع نقاط عن سموحة الرابع.

يُفضل علي ماهر الاعتماد على طريقة 4-2-3-1 ويتنوع أحيانا بين 4-3-3 و4-4-2.

نجم الفريق

سيكون من الصعب اختيار حاليا نجم الفريق في ظل الصفقات الجديدة الكبيرة.

لكن الفريق أصبح مدججا بكتيبة من النجوم لديها خبرات كبيرة في صفوف الدوري بل وتوجت به من قبل.

فهناك هداف الدوري التونسي والغاني بالإضافة للشباب ناصر ماهر ومصطفى البدري مع خبرات سعد سمير وجنش ومروان محسن.

المركز المتوقع

سيكون الاختبار الأبرز لعلي ماهر هو كيفية إحداث الانسجام بين تلك الكتيبة الكبيرة من اللاعبين خلال فترة قصيرة استعدادا للموسم الجديد.

إذ أنه لطالما عانت الفرق التي أبرمت العديد من الصفقات من اهتزاز النتائج بقوة في الدور الأول بل وعانى بعضهم من الاقتراب من الهبوط أحيانا قبل النجاة في النهاية.

لذا سيكون الهدف الأبرز هو حجز أحد المراكز في المربع الذهبي لكن في ظل المنافسة المتوقعة والتقليدية من الأهلي والزمالك فهناك بيراميدز وسموحة والاتحاد السكندري والمصري وفاركو ينتظرون المنافسة.

وبالنظر لتلك الصفقات فإن المركز المتوقع قد يكون من الثالث أو الرابع إلى السابع أو الثامن.