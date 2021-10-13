خبر في الجول – تاو جاهز لمواجهة الإسماعيلي ضد الأهلي

أصبح بيرسي تاو جناح الأهلي، جاهزا لخوض مباراته الأولى مع الفريق.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن تاو شارك في التدريبات بصورة تدريجية، ومن المنتظر أن ينتظم بشكل كامل في الأيام المقبلة بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وبالتالي، أصبح الجنوب إفريقي القادم من برايتون الإنجليزي جاهزا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري.

ويغيب تاو عن مواجهة الحرس الوطني النيجري في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا لعدم قيده إفريقيا حتى الآن.

وانضم تاو إلى الأهلي مؤخرا قادما من برايتون هوف ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك تاو في مباراتي زيمبابوي وغانا بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم، قبل أن يحضر للأهلي ويُكتشَف إصابته في العضلة الضامة.

وغاب تاو جراء تلك الإصابة عن كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، وثمن نهائي كأس مصر أمام إنبي.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.