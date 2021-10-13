ثنائي مغربي في الدرجة الثانية

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 22:04

كتب : رضا السنباطي

ثنائي مغربي في الدرجة الثانية

أعلن نادي صيد المحلة عن التعاقد مع الثنائي المغربي، المهدي الهاكي وعثمان الحيان.

وقال محمد الحليبي رئيس النادي لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع مهاجم حسنية أغادير المهدي الهاكي، ومدافع الرجاء عثمان الحيان، لمدة موسمين، قبل غلق باب القيد غدا".

وعلم FilGoal.com الثنائي كان في طريقه للتعاقد مع أندية في الممتاز، لكن غلق باب القيد وجههما نحو الدرجة الثانية.

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وخاض صيد المحلة مباراتين في مجموعة بحري، حيث تعادل مع الحمام 1-1 ثم خسر من سبورتنج 5-2، قبل مواجهته لحرس الحدود في الجولة الثالثة.

صيد المحلة الدرجة الثانية
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