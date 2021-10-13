الدرجة الثانية - ظهير الأهلي السابق يتولى تدريب كيما أسوان

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 21:54

كتب : رضا السنباطي

سعيد عبد العزيز

أعلن سعيد عبد العزيز ظهير الأهلي السابق، توليه تدريب كيما أسوان في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "اتفقت على تدريب الفريق خلفا لزيزو حشمت".

وأوضح "سأقود تدريبات الفريق لكن سأشاهد لقاء ملوي في الجولة الثالثة، وسيقودها حسين سلطان".

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وكشف "سأقود الفريق في مباراة ديروط في الجولة الرابعة".

وخاض كيما أسوان مباراتين في مجموعة الصعيد، تعادل فيهما مع بني سويف بهدفين لكل فريق، ثم مع بترول أسيوط 1-1، قبل قرار توجيه الشكر لزيزو حشمت.

سعيد عبد العزيز كيما أسوان
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