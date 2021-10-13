الدرجة الثانية - ظهير الأهلي السابق يتولى تدريب كيما أسوان

أعلن سعيد عبد العزيز ظهير الأهلي السابق، توليه تدريب كيما أسوان في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "اتفقت على تدريب الفريق خلفا لزيزو حشمت".

وأوضح "سأقود تدريبات الفريق لكن سأشاهد لقاء ملوي في الجولة الثالثة، وسيقودها حسين سلطان".

وكشف "سأقود الفريق في مباراة ديروط في الجولة الرابعة".

وخاض كيما أسوان مباراتين في مجموعة الصعيد، تعادل فيهما مع بني سويف بهدفين لكل فريق، ثم مع بترول أسيوط 1-1، قبل قرار توجيه الشكر لزيزو حشمت.