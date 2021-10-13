تصفيات المونديال – الملحق قد يصيب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهولندا

تشهد التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 إثارة كبرى في المجموعات الـ12 فلم يتأهل حتى الآن سوى منتخبين فقط رسميا هما ألمانيا والدنمارك.

وتقام التصفيات الأوروبية عن طريق إقامة 10 مجموعات يتأصل أصحاب الصدارة منها إلى المونديال القطري.

أما أصحاب المركز الثاني في كل المجموعات فتقام قرعة لتحديد المتنافسين ومن ثم يخوضا مباراتين ذهاب وإياب ليتأهل خمسة منتخبات أخرى للمونديال.

فما هو الموقف الحالي في التصفيات قبل جولتين على نهايتها؟

المجموعة الأولى

تضم كل من صربيا والبرتغال ولوكسمبورج وأيرلندا وأذربيجان وقطر.

المباريات التي تقام أمام قطر لن تُحتسب ضمن التصفيات بل تعد مباريات ودية فقط نظرا لتأهل العنابي بالفعل للمونديال.

يتصدر منتخب صربيا المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن البرتغال.

فيما يأتي منتخب لوكمسبورج ثالثا بست نقاط ثم أيرلندا بخمس نقاط وأذربيجان بنقطة واحدة.

لكن منتخب البرتغال يملك مباراة أقل من صربيا إن فاز فيها ضد أيرلندا فسوف يتصدر المجموعة بفارق نقطتين.

والجولة الأخيرة سيستضيف منتخب البرتغال منافسه صربيا.

المجموعة الثانية

تضم المجموعة كل من السويد وإسبانيا واليونان وجورجيا وكوسوفو.

في مفاجأة كبرى يتصدر منتخب السويد المجموعة بـ15 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه إسبانيا.

فيما يأتي منتخب اليونان ثالثا بتسع نقاط ثم جورجيا بأربع نقاط بالتساوي مع كوسوفو.

منتخب إسبانيا سيحل ضيفا على اليونان في الجولة المقبلة ويستضيف السويد في الجولة الأخيرة.

أما منتخب السويد فسوف يواجه جورجيا خارج أرضه قبل ملاقاة إسبانيا.

المجموعة الثالثة

تضم المجموعة كل من إيطاليا وسويسرا وبلغاريا وأيرلندا الشمالية وليتوانيا.

يتصدر منتخب إيطاليا المجموعة بفارق الأهداف عن سويسرا وبالتحديد فارق هدفين بعد التساوي في عدد النقاط بواقع 14 لكل منهما.

ويأتي منتخب بلغاريا ثالثا بثماني نقاط ثم إيرلندا الشمالية رابعا بخمس نقاط وأخيرا ليتوانيا بثلاث نقاط.

منتخب إيطاليا سوف يستضيف سويسرا في الجولة المقبلة في لقاء سيحدد بشكل كبير هوية المتأهل للمونديال قبل أن يحل ضيفا على أيرلندا الشمالية.

أما سويسرا بعد ملاقاة إيطاليا فسوف تستضيف بلغاريا في الجولة الأخيرة.

المجموعة الرابعة

تضم المجموعة كل من فرنسا وأوكرانيا وفنلندا والبوسنة والهرسك وكازاخستان.

منتخب فرنسا يتصدر المجموعة بـ12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا.

ويأتي منتخب فنلندا ثالثا بثماني نقاط ثم البوسنة رابعا بسبع نقاط وأخيرا كازاخستان بثلاث نقاط.

منتخب فرنسا سيواجه كازاخستان ثم فنلندا في الجولتين المقبلتين.

أما أوكرانيا فسوف تواجه بلغاريا وأخيرا البوسنة والهرسك.

المجموعة الخامسة

تضم المجموعة كل من بلجيكا والتشيك وويلز وإستونيا وبيلاروسيا.

يتصدر منتخب بلجيكا المجموعة بـ16 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقيه التشيك وويلز وبشكل كبير ضمن رفاق كيفن دي بروين التأهل للمونديال.

ويحتل منتخب إستونيا المركز الرابع بأربع نقاط ثم بيلاروسيا أخيرا بثلاث نقاط.

ويحتاج منتخب بلحيكا لنقطة واحدة لضمان التأهل إذ أن فارق الأهداف عن ملاحقيه يصل لـ14 هدفا وذلك حال التساوي في عدد النقاط.

المجموعة السادسة

تضم المجموعة كل من الدنمارك واسكتلندا وإسرايل والنمسا وجزر الفارو ومولدوفا.

منتخب الدنمارك تأهل بالفعل للمونديال.

ويحتل منتخب اسكتلندا المركز الثاني بـ17 نقطة بفارق أربع نقاط عن إسرائيل ثم النمسا رابعا بـ10 نقاط.

ويأتي منتخب جزر الفارو خامسا بأربع نقاط وأخيرا مولدوفا بنقطة وحيدة.

المجموعة السابعة

تضم المجموعة كل من هولندا والنرويج وتركيا والجبل الأسود ولاتفيا وجبل طارق.

يتصدر منتخب هولندا المجموعة بـ19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه النرويج وأربع نقاط عن تركيا.

أما الجبل الأسود فيأتي في المركز الرابع بـ11 نقطة ثم لاتفيا خامسا بخمس نقاط وأخيرا جبل طارق بدون أي نقطة.

هولندا ستواجه الجبل الأسود ثم النرويج، أما النرويج فستواجه لاتفيا قبل ملاقاة الطواحين.

منتخب تركيا سيواجه جبل طارق ثم الجبل الأسود في الجولتين الأخيرتين.

المجموعة الثامنة

تضم المجموعة كل من روسيا وكرواتيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ومالطة وقبرص.

يتصدر منتخب روسيا المجموعة برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه كرواتيا.

فيما يأتي منتخب سلوفاكيا ثالثا بـ10 نقاط بالتساوي مع سلوفينيا.

ويحتل منتخب مالطة المركز الخامس بخمس نقاط بالتساوي مع قبرص.

ويواجه منتخب روسيا منافسه قبرص في الجولة المقبلة قبل أن يحل ضيفا على كرواتيا في الجولة الأخيرة.

أما كرواتيا فسوف تواجه مالطة قبل أن تستضيف روسيا.

المجموعة التاسعة

تضم المجموعة كل من إنجلترا وبولندا وألبانيا والمجر وأندورا وسان مارينو.

يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة بـ20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا وخمس نقاط عن ألبانيا.

فيما يأتي منتخب المجر رابعا بـ11 نقطة ثم أندورا خامسا بست نقاط وأخيرا سان مارينو بدون أي نقطة.

منتخب إنجلترا سيواجه ألبانيا وسان مارينو في الجولتين المقبلتين.

أما بولندا فسوف تواجه أندورا والمجر.

المجموعة العاشرة

تضم المجموعة كل من ألمانيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وأيسلندا وليشتنشتاين.

منتخب ألمانيا تأهل رسميا للمونديال ويتصدر المجموعة بـ21 نقطة.

فيما يأتي منتخب رومانيا ثانيا بـ13 نقطة ثم مقدونيا الشمالية بـ12 نقطة بالتساوي مع أرمينيا.

ويحتل منتخب أيسلندا المركز الخامس بثماني نقاط ثم ليشتنشتاين أخيرا بنقطة وحيدة.

منتخب رومانيا سيواجه أيسلندا ثم ليشتنشتاين في الجولتين المقبلتين.

أما منتخب مقدونيا الشمالية سيواجه أرمينيا ثم أيسلندا.

فيما يواجه أرمينيا كل من مقدونيا الشمالية وألمانيا.