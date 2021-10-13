بروكس يعلن إصابته بالسرطان

أعلن الويلزي ديفيد بروكس لاعب بورنموث إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الثانية.

وقال بروكس عبر حساباته الشخصية في وسائل التواصل الإجتماعي: "من الصعب كتابة هذا، لقد تعرضت للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية في مرحلته الثانية".

وأضاف "سأبدأ العلاج الأسبوع المقبل، على الرغم من أن هذا صدمة لي ولعائلتي ولكنني متفائل، واثق من أنني سأتعافى في أقرب وقت وأعود للعب في أقرب وقت ممكن".

بروكس لعب 9 مباريات مع بورنموث الموسم الحالي سجل خلالها ثلاثة أهداف.

ويلعب بروكس في بورنموث منذ عام 2019، سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين في 91 مباراة.

تواجد بروكس مع منتخب ويلز في اليورو الأخير وشارك كبديل في ثلاث مباريات.