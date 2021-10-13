كرة يد - مصر تشارك في دورتي قطر وفرنسا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

وافقت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد على مشاركة المنتخب في دورتي قطر وفرنسا الدوليتين ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2022 بالمغرب.

وقال أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخبات: "المنتخب سيواصل تجمعه الأسبوعي يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع تحت قيادة الإسباني جارابايا المدرب المساعد، ثم يلعب مباراتين وديتين مع مقدونيا يومي 4 و 6 نوفمبر المقبل بمشاركة اللاعبين المحترفين".

وأضاف وفق حسابات الاتحاد الرسمية "سيشارك المنتخب في دورة دولية ودية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يلعب في القاهرة مباراتين وديتين مع البحرين يومي 3 و5 يناير".

وأردف صلاح: "يختتم المنتخب برنامج الإعداد بالمشاركة في دورة فرنسا الدولية الودية في يناير، حيث ستسافر البعثة إلى فرنسا 7 يناير، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات فرنسا وألمانيا والدنمارك ومصر، حيث تقام الدورة بنظام الدور قبل النهائي، حيث يلعب كل منتخبين مباراة، والفائز يلعب مع الفائز والخاسر مع الخاسر في المباراة الأخرى".

ومن المقرر أن تتوجه البعثة مباشرة إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل، ويشارك المنتخب في البطولة وهو حامل لقب النسخة الأخيرة على حساب المنتخب التونسي