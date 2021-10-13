مجاهد يجتمع مع كيروش بعد سلسلة من اجتماعات الجهاز الفني لمنتخب مصر

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 19:20

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر وليبيا

اجتمع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة اليوم الأربعاء مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر استعرضا خلاله احتياجات الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأكد بيان اتحاد الكرة أن مجاهد أوضح لكيروش أن كل إمكانات الاتحاد موجهة للمنتخب المصري لتحقيق الهدف الذي تم العاقد بينهما من أجله وهو التأهل لكأس العالم 2022.

وكان كيروش استأنف عمله مباشرة فور عودة المنتخب من ليبيا عقب الفوز بثلاثية دون رد في رابع جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

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وعقد كيروش سلسلة من الاجتماعات مع الجهاز الفني المعاون له اليوم تضمنت مراجعة العمل خلال الفترة الماضية مع إعطاء تكليفات بشأن الفترة المقبلة في ظل عودة الدوري قبل مباراتي أنجولا والجابون.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة في التصفيات بـ10 نقاط مقابل ست نقاط لليبيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أنجولا أو الجابون في شهر نوفمبر للتأهل رسميا للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال.

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