إنفانتينو: السوبر بول يقام كل عام.. فلماذا لا ننظم كأس العالم كل سنتين؟

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

إنفانتينو

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فكرة إقامة كأس العالم كل عامين أمام الانتقادات التي تتعرض لها.

وتحدث إنفانتينو في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إقامة كأس العالم بمشاركة 48 فريقا بداية من نسخة 2026 تم الاتفاق عليه بالفعل".

وأضاف "إن كان سيقام المونديال كل عامين أو أربعة فهذا الأمر مازال تحت الاستشارة".

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وأكمل "نؤمن بالتأكيد بوجود المزيد من الأحداث المرموقة سواء كان ذلك كأس العالم أو أي شيء آخر، ولأنها بطولة ساحرة فهذا قد يكون السبب خلف تكرارها كثيرا".

وأضاف "هيبة الحدث تعتمد على جودته وليس تواتره، لدينا سوبر بول يقام كل عام، ويمبلدون ودوري أبطال أوروبا كل عام والكل متحمس وينتظر ذلك".

وعن كأس العالم للأندية ورغبته في زيادة عدد الأندية المشاركة فيه قال إنفانتينو: "نرغب في زيادة قيمة البطولات المحلية والدوريات ونحتاج للعثور على النسق الصحيح الذي لن يتسبب في تعطيل المناسبات الأخرى".

إنفانتينو كأس العالم فيفا
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